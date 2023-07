Inflation : les Français réduisent leur budget beauté

Une écrasante majorité des consommateurs estime que les prix des cosmétiques ou du maquillage ont grimpé ces derniers mois.

(Boursier.com) — Avec l'inflation, les habitudes d'achat des Français ont aussi changé en matière de beauté... L'analyse NielsenIQ publiée ce lundi révèle que 45% des consommateurs prévoient de dépenser moins en produits cosmétiques en 2023.

D'après cette étude, 84% des sondés estiment que les prix de la catégorie ont augmenté au cours des six derniers mois et 24% pensent que les augmentations sont encore plus importantes que pour les catégories d'épicerie et d'entretien. "Il y a là une opportunité pour les fabricants et les distributeurs de repenser la façon dont ils communiquent sur les promotions mais aussi l'innovation afin de mettre en valeur le bénéfice prix pour les acheteurs", commente Nicolas Léger, directeur analytique chez NielsenIQ.

Un intérêt qui ne faiblit pas

Même si les acheteurs déclarent qu'ils réduiront leurs dépenses beauté, les Français restent très intéressés par les produits de soins à des degrés divers. Parmi les personnes interrogées, 55% affirment qu'ils n'arrêteront jamais d'acheter des produits cosmétiques et 45% des soins des ongles. Les cosmétiques pour le visage (80%) et les vernis (82%) sont les produits privilégiés par les acheteurs.

Les consommateurs s'orientent vers le e-commerce pour faire leurs achats de produits de beauté, indique NielsenIQ. En France, Amazon est la première place de marché pour les cosmétiques, devant Sephora, Nocibé, E. Leclerc et Marionnaud Paris. Les e-commerçants spécialisés de la beauté disposent de 41% des parts de marché, contre 24% au pure players généralistes.