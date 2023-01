Inflation : les boulangers dans la rue à Paris !

Leurs margés sont passées à 3,5% en 2021 puis à 2,1% en 2022, du fait de la hausse des coûts de l'énergie et de la farine.

(Boursier.com) — Les boulangers étaient dans la rue ce lundi après-midi à Paris... À l'appel du "Collectif pour la Survie des Boulangeries et de l'Artisanat", fondé par le Niçois Frédéric Roy, ils dénoncent la flambée des prix de l'énergie et demandent de nouvelles aides du gouvernement...

"Depuis la guerre en Ukraine, tout a augmenté", selon Frédéric Roy, qu'il s'agisse du fioul des matières premières et de l'énergie. Mi-décembre, il a dû augmenter les prix de ses produits dans sa boulangerie niçoise, au risque de perdre une partie de ses clients. "Actuellement, on peut avoir 20% de remise sur présentation de nos factures. Ensuite, on peut obtenir 15% supplémentaires si l'on entreprend des démarches auprès de la préfecture. En somme, on peut avoir 40% max... Quand certains boulangers ont des factures multipliées par 6, ça ne suffit pas !", a-t-il déclaré sur France 3.

Marges à 2,1% en 2022

Dans une note publiée ce lundi, le cabinet Asterès fait le point sur les difficultés des boulangeries : Entre 2010 et 2020, leurs marges (résultat/chiffre d'affaires) se sont contractées, en passant de 9,1% à 5%. Cette tendance s'est poursuivie ces deux dernières années, avec des marges qui sont passées à 3,5% en 2021 puis à 2,1% en 2022, du fait de la hausse des coûts de l'énergie et de la farine.

"En effet, les coûts unitaires moyens de production ont progressé de 4% en 2021, puis de 11,3% en 2022, soit une hausse plus rapide que celle du prix moyen du pain (2,4% en 2021 puis 9,8% en 2022)", analyse Asterès.

Les salaires représentent le principal poste de charge des boulangeries. Dans son étude, Asterès a croisé plusieurs sources qui permettent d'aboutir à une approximation de la part des quatre principales charges : d'après cette estimation, les charges des boulangeries en 2020 étaient composées pour 10% d'énergie, pour 15% de farine, pour 39% de salaires et pour 36% d'autres charges.