Inflation : le prix des aliments sains s'envole

(Boursier.com) — L 'inflation alimentaire a augmenté de 11,9% sur l'année 2023... C'est beaucoup plus élevé que l'inflation générale, qui affiche une progression de 4,9%, relève mardi Familles rurales dans son traditionnel observatoire des prix des biens de consommation courante. Le prix des produits laitiers a flambé de 18,9%, celui des produits sucrés de 18,1%, celui des matières grasses de 18,3%.

L'addition est encore plus salée pour ceux qui tentent de manger équilibré. L'association de défense des consommateurs relève que de nombreux produits sains pour notre santé sont "encore plus touchés par la hausse moyenne : +40,6% pour la carotte, +24,8% pour le maquereau, +23,2% pour le lait demi-écrémé, +21% pour l'huile d'olives ou encore +20,4% pour le riz", par exemple.

Familles Rurales publie son #Observatoire des prix de grande consommation 2023 >??12% d'#inflation alimentaire, >??10,8 M de précaires, >??20 Mds pour soigner des pathologies évitables en mangeant mieux. >Tous les résultats & nos propositions👇https://t.co/8cz2IA4KIK#consommation

— Familles Rurales (@FamillesRurales), via Twitter

L'association a relevé les prix de 83 produits de consommation courante, en février, avril, juin et octobre 2023 dans 41 départements. Elle a ciblé 153 magasins, parmi lesquels des hypermarchés, supermarchés, discounters et spécialistes du bio.

10,8 millions de personnes précaires

Une famille de deux adultes et deux enfants doit débourser au minimum 539 euros par mois pour s'alimenter sainement, en achetant des produits de saison et suffisamment variés au regard des préconisations du Plan national nutrition santé. En 2022, ce même panier coûtait 477 euros par mois. Le prix moyen mensuel du panier "varié" s'élève à 810 euros pour le panier "économique" (en choisissant les prix les plus bas), 901 euros pour celui constitué de marques nationales et 1.297 euros pour le bio.

Familles rurales rappelle qu'en 2023, le RSA n'a augmenté que de 1,5%. "En France, 10,8 millions de personnes soit 16% de notre population n'ont pas les moyens de s'alimenter comme elles le devraient pour être en bonne santé MAIS l'Etat préfère dépenser des milliards à soigner les pathologies qu'elles développeront de ce fait plutôt que de les aider à acquérir les produits dont elles ont besoin", s'insurge l'association.