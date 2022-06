Inflation : le prix de l'eau Cristaline va augmenter pour la première fois en 20 ans

Il s'agit du produit le plus vendu chaque année en France en grande distribution...

(Boursier.com) — Cristaline , elle aussi, rattrapée par l'inflation... Alors que le prix de son pack de 6 bouteilles d'1,5 litres n'avait pas pas bougé depuis 2002, Sources Alma, la maison mère de la célèbre marque d'eau, a confirmé augmenter de 10% son prix de vente aux enseignes de grande distribution, comme l'a révélé 'Le Parisien' ce jeudi.

"La hausse vive des coûts de transport, de l'énergie, et l'envolée des cours des matières premières, notamment sur le PET (PolyÉthylène Téréphtalate) ont contraint Cristaline de revoir son prix de vente", a ainsi expliqué le groupe dans un communiqué, cité par le quotidien.

Ainsi, une bouteille de Cristaline coûtera désormais environ 1,5 centime de plus, soit une hausse de 10 centimes sur un pack. "Cristaline reste ainsi, et de très loin, l'eau de source la plus accessible du marché parmi les marques nationales d'eau embouteillées", a-t-il tenu à souligner. Jusqu'ici, le pack de 6 bouteille coûtait environ 1 euro.

"Une conjoncture dégradée et un contexte inflationniste généralisé"

Il s'agit néanmoins d'un changement de prix historique pour le leader français des eaux en bouteilles, car il n'avait pas modifié ses prix depuis 20 ans, après avoir fait le choix de réduire ses coûts pour ne pas répercuter l'évolution des prix sur le client.

"La marque a, depuis plus de 20 ans et le passage à l'euro, mis en oeuvre les investissements, les optimisations logistiques et les allègements d'emballages pour ne pas effectuer de hausse de tarif. Pour autant, dans une conjoncture dégradée et un contexte inflationniste généralisé, l'ensemble des produits de grande consommation ont été impactés", a regretté le groupe.

233 millions de packs vendus en 2021

Selon les chiffres de NielsenIQ, le marque d'eau en bouteille a écoulé plus de 233 millions de packs en France, ce qui en fait le produit le plus vendu chaque année dans l'Hexagone en grande distribution.

Pour rappel, l'inflation a poursuivi sa hausse en France au mois de mai, atteignant 5,2% sur un an, d'après une première estimation dévoilée mardi par l'Insee. Le seuil des 5% n'avait pas été franchi depuis septembre 1985 ! Sur 'France Inter' mercredi, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a affirmé que l'inflation va durer. "Je préfère être clair, ça va durer encore plusieurs mois... Nous allons avoir une inflation qui va rester élevée", a prévenu le locataire de Bercy.