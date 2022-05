Inflation : le Medef dénonce un "quoi qu'il en coûte de croisière"

Élisabeth Borne présentera avant l'été un projet de loi sur le pouvoir d'achat, avec plusieurs mesures qui ne convainquent pas Geoffroy Roux de Bézieux.

(Boursier.com) — Le nouveau gouvernement d'Élisabeth Borne sera annoncé ce vendredi après-midi, avec "un énorme défi qui est celui de la transition écologique et climatique", a estimé sur France Inter le patron du Medef... "Après, il y a évidemment d'autres sujets. Il y a ce qui se passe en Ukraine, qui a des conséquences économiques. Ce n'est pas la première conséquence, mais il y a des conséquences : l'inflation, les problèmes de rupture, etc. Il y a les problèmes de comptes publics. On a beaucoup, beaucoup dépensé à juste titre pendant le Covid et maintenant, il faut arrêter le quoiqu'il en coûte. Voilà il y a un certain nombre de sujets dont on est, nous, prêts à discuter", a poursuivi Geoffroy Roux de Bézieux.

.@GeoffroyRDB : "On a un énorme défi qui est celui de la transition écologique et climatique. C'est le sujet numéro un, on est prêts à discuter, se concerter. On baisse nos émissions en France, mais pas assez vite". #le79Inter pic.twitter.com/pYq9g3jfyw — France Inter (@franceinter), via Twitter

Trop de dépendance à la Chine

Il s'est dit inquiet pour l'économie, entre inflation galopante et risque de récession notamment aux Etats-Unis. "J'étais un des rares à être optimiste au moment du Covid... Là, je suis beaucoup plus prudent parce que tous les patrons que je vois, quelle que soit la taille, le secteur, me disent 'bon jusque là, ça va mais avec tout ce que je vois à l'horizon, je m'inquiète'. C'est d'abord des problèmes de pénurie qu'on n'est pas près de résoudre parce que ce qui se passe en Chine avec la stratégie 'zéro Covid' va faire que comme on est très dépendant de la Chine, trop dépendant de la Chine, on va avoir des problèmes d'approvisionnement, des problèmes d'inflation de matières premières dont on n'a pas complètement répercuté la réalité dans les prix", a-t-il argumenté...

"On ne peut pas imprimer de l'argent..."

La nouvelle Première ministre a dans ses cartons un projet de loi sur le pouvoir d'achat, qui devrait être présenté cet été. Au menu de ce texte se trouvent la prolongation du bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité, un chèque alimentaire sous la forme d'une aide de 50 à 60 euros par mois pour les bénéficiaires des minima sociaux, l'augmentation de la prime d'activité, le triplement de la prime Macron, le dégel du point d'indice, et la revalorisation au 1er juillet des retraites et des minima sociaux.

Pour Geoffroy de Bézieux, "ces systèmes généralisés, par exemple les 18 centimes (remboursés à la pompe), je pense que l'on ne peut pas se le payer éternellement. Donc, il faut prendre en compte l'inflation, mais le faire de manière beaucoup plus ciblée que ce que j'ai compris qui allait être annoncé."

"C'est un peu le quoiqu'il en coûte de croisière. Or, le quoi qu'il en coûte, nous, on l'a soutenu parce qu'on était dans un système où il y avait un risque de 200.000 à 400.000 entreprises qui faisaient faillite, on n'avait plus d'économies. Mais on ne peut pas payer collectivement un quoi qu'il en coûte permanent. Ce n'est pas vrai... On ne peut pas imprimer de l'argent."