Inflation : la consommation et l'épargne des Français lourdement impactées

Selon un sondage Odoxa pour Abeille Assurances, 'Challenges' et 'BFM Business', 7 Français sur 10 ont déjà puisé dans leur épargne ou contracté de nouveaux prêts, ou envisagent de le faire...

(Boursier.com) — Alors que les prix de l'énergie et des produits alimentaires continuent à flamber, l'inflation inquiète de plus en plus les consommateurs et impacte leurs comportements économiques. Selon un sondage Odoxa pour Abeille Assurances, 'Challenges' et 'BFM Business', dévoilé ce jeudi, l'inflation "ressentie" par les Français atteint 15,8%, soit "2,5 fois plus que le niveau enregistré par l'Insee".

C'est également "2 fois plus que le niveau estimée par les Français à la rentrée et 6 fois plus que leur estimation de l'inflation l'année dernière", souligne l'enquête réalisée par Internet du 23 et 24 novembre 2022 sur un échantillon de 1.005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

"Ce niveau de 15,8% n'est qu'une moyenne : près de la moitié des Français (47%) situent l'inflation au-delà de ce seuil de 15%... ils n'étaient 'que' 35% (+12 points) à le faire le mois dernier et seulement 9% à le faire en septembre dernier", Gaël Sliman, président d'Odoxa.

La consommation réduite dans tous les grands postes de dépenses

Cette perception de l'inflation incite "près des trois-quarts des Français à réduire leur consommation dans tous les grands postes de dépenses", expliqué l'étude. Sur les six postes de dépenses testés pour ce baromètre, entre 64% et 79% des sondés ont réduit leurs achats en raison de la hausse des prix. "Parmi eux, entre 21% et 44% assurent même avoir beaucoup réduit leurs dépenses", précise le baromètre.

"Ce 'coup de froid' sur la 'conso' touche aussi bien les dépenses de chauffage (79% ont réduit leurs dépenses, dont 31% 'beaucoup'), que de loisirs (77% dont 44%), de vêtements et de biens de consommation courants (76% dont 41%)", détaille l'enquête. En outre, 64% ont également moins dépensé pour les produits alimentaires.

34% ont déjà puisé dans leur épargne !

"Notre baromètre montre que l'inflation affecte aussi lourdement la sacro-sainte épargne de nos concitoyens", note Gaël Sliman. En effet, l'enquête révèle que 70% des Français sont impactés dans leur épargne : 34% ont déjà puisé dans leur épargne, 9% ont contracté de nouveaux prêts, et 37% envisagent de le faire prochainement, pour faire face à leurs dépenses du quotidien.

"C'est 9 points de plus qu'en juin dernier à un moment où l'inflation sévissait déjà", commente-t-il, ajoutant qu'"à cause de l'inflation, 43% des Français ont puisé dans leurs économies pour boucler les fins de mois", alors qu'ils n'étaient que 36% à y avoir recours avant l'été dernier...