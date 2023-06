Inflation : Elisabeth Borne menace les industriels qui ne baissent pas les prix

"Si le gouvernement n'est pas entendu et si certains industriels ne jouent pas le jeu, on pourra être amené à les taxer", a averti la Première ministre.

(Boursier.com) — Bientôt une éclaircie face à la hausse des prix ? Alors que le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a promis aux ménages français des baisses de prix dans les produits alimentaires dès le mois de juillet, la Première ministre, Elisabeth Borne, a souhaité également rassurer, affirmant que "l'inflation dans les prochains mois sera moins forte que ce qu'elle a été ces derniers mois".

"On espère retrouver des niveaux plus habituels d'inflation à partir d'abord du deuxième semestre où ça va baisser, puis ensuite en 2024", a expliqué dimanche la cheffe du gouvernement dans l'émission "Dimanche en Politique" sur 'France 3'.

"Par ailleurs, le ministre de l'Economie [Bruno Le Maire] a demandé aux industriels, qui avaient répercuté la hausse des matières premières, de répercuter désormais les baisses", a-t-elle rappelé. Selon la Première ministre, de nombreux industriels ont accepté de le faire. "Donc dès le 1er juillet, il y a des baisses sur des produits importants : les pâtes, l'huile, la volaille... ", a-t-elle assuré,

"On pourra être amener à taxer" les industriels

Elisabeth Borne pointe "les industriels, qui ont des marges qui ont augmenté pendant que les Français ont des difficultés en termes de pouvoir d'achat". "Si le gouvernement n'est pas entendu et si certains industriels ne jouent pas le jeu, on pourra être amené à les taxer", a-t-elle averti. "Il faut que les industriels qui ont augmenté leurs marges prennent très sérieusement la demande du gouvernement", a-t-elle insisté.

Il y a quelques jours, le locataire de Bercy a annoncé, sur 'BFMTV', que 75 grands industriels se sont engagés à baisser les prix de certains produits de consommation courante. "Tous les produits dont les prix sur les marchés de gros baissent doivent baisser en juillet", a-t-il souligné.

Les prix devront baisser "peut-être jusqu'à 10%"

"Je pense aux pâtes - le prix du blé baisse - je pense aux huiles, je pense à la volaille, je pense aux céréales, je pense à l'alimentation animale et à un certain nombre de produits dont la liste me sera transmise la semaine prochaine", a détaillé Bruno Le Maire.

"Très directement sur des rayons d'un certain nombre de produits où les prix de gros ont baissé là aussi les prix devront baisser de 2, 3, 5 peut-être jusqu'à 10% sur certains produits, indique Bruno Le Maire.