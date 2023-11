Inflation : des produits vont "carrément baisser", selon le patron de Leclerc

"Tout ce qui est non alimentaire mais aussi peu produit en France", assure Michel-Edouard Leclerc...

(Boursier.com) — L 'inflation a ralenti en France au mois d'octobre, mais le patron des supermarchés Leclerc va plus loin et promet des baisses de prix d'ici la fin de l'année. "Tout ce qui est non alimentaire et peu produit en France, comme le textile, des choses qui étaient importées, vont carrément baisser parce que ce qui coûtait cher l'année dernière et l'année d'avant, c'étaient les coûts de transport depuis l'Asie" a assuré lundi matin sur franceinfo Michel Édouard-Leclerc.

Le PDG du groupe Leclerc évoque donc de "vraies baisses" de prix sur les jouets de Noël "de l'ordre de 2 à 3%". Il assure que "40% de l'offre" des jouets de Noël "sera moins chère que l'année dernière", en raison "d'une baisse de coût des conteneurs".

Le prix du blé en baisse

Du côté des produits alimentaires, il estime que "le marché des céréales a suffisamment baissé cette année pour qu'on puisse avoir des pâtes moins chères". Même scénario pour les les pizzas, qui profitent aussi de la détente sur les prix du blé. Quant au cours du café, même s'il est en train de remonter, il "quand même resté stable à la baisse" ces dernières semaines, permettant là aussi une accalmie sur les prix dans les magasins.

La hausse des prix à la consommation a nettement ralenti au mois d'octobre à 4% sur un an, après 4,9 % en septembre, selon une première estimation de l'Insee publiée la semaine dernière. Sur un mois, les prix ont tout de même progressé de 0,1%, tirés par les services.