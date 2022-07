Inflation : coup de gueule de Michel-Edouard Leclerc

"L'Ukraine a bon dos", a affirmé le président du comité exécutif des magasins Leclerc...

(Boursier.com) — Des hausses de prix injustifiées ? Face à la hausse des prix des industriels de l'agro-alimentaire, le président du comité exécutif des magasins Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, a réclamé ce jeudi une commission d'enquête sur "les origines de l'inflation", dénonçant une augmentation artificielle des prix.

"La moitié des hausses" de prix demandées par les industriels dans le cadre de renégociations sur le prix des denrées qui seront ensuite vendues par les grandes surfaces "ne sont pas transparentes, elles sont suspectes", a-t-il déclaré sur 'RMC-BFMTV'. Il dit ainsi vouloir que les députés "ouvrent une commission d'enquête sur les origines de l'inflation, sur ce qu'il se passe sur le front des prix, depuis les transports jusqu'aux consommateurs".

"Cela nous aiderait beaucoup d'avoir cette obligation de transparence, y compris devant la puissance publique", a-t-il justifié, et d'ajouter : "quand vous voyez que tous les fournisseurs arrivent avec des factures de transport en augmentation de 15, 20, 30%, et notamment les prix des conteneurs qui ont augmenté de 30%, et qu'en même temps, vous voyez que les sociétés de transport sortent des bénéfices par milliard l'année dernière, on voit bien que ce n'est pas l'indisponibilité des conteneurs qui a fait que ce qui est rare est cher !".

"L'Ukraine a bon dos !"

Le président des grandes surfaces E. Leclerc cite également l'exemple des fabricants de produits à base de cacao. Ils "invoquent l'Ukraine pour une augmentation de 15% de tarifs sur la confiserie, sur les barres chocolatées", a-t-il révélé, avant de préciser : "je parle de Nestlé, je parle de Mars". "Faut quand même pas déconner ! On est sur l'autre continent pour le cacao !", s'est-il insurgé...

S'il dit "comprendre qu'il y ait des hausses d'énergie" et "des hausses des coûts de transport", Michel Edouard Leclerc assure que "cela n'a rien à voir avec ce qu'il se passe en Ukraine". "L'Ukraine a bon dos", a-t-il affirmé.

En mars dernier, le gouvernement avait pour rappel appelé distributeurs et industriels de l'agroalimentaire à rouvrir les négociations commerciales. Les contrats, qui fixent le prix de certains des produits qui seront vendus dans l'année en grandes surfaces, venaient alors d'être signés le 1er mars, mais la guerre en Ukraine a changé la donne. Le premier round des négociations avait abouti à une hausse moyenne de 3% des prix facturés par les industriels aux distributeurs...

Appel à créer un ministère de la Consommation

Par ailleurs, le patron de l'enseigne Leclerc a renouvelé son appel à créer un ministère de la Consommation "avec un ministre qui aurait une bonne connaissance du chariot des Français".

En mai dernier, dans une tribune publiée dans les colonnes du 'Journal du Dimanche', il avait dit regretter que les consommateurs n'aient "pas de voix qui les écoute, une voix transverse qui ne subirait pas la pression d'entités économiques". "Ça ferait du bien au débat public", avait-il estimé...