Inflation : bientôt une baisse des prix dans les supermarchés... ou pas ?

Les 75 plus gros industriels français de l'agroalimentaire ont accepté de rouvrir les négociations avec les distributeurs avant fin mai...

(Boursier.com) — Les prix des courses vont-ils enfin baisser ? Réunis mercredi à Bercy autour du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, les industriels de l'agroalimentaire ont fini par céder face à la pression du gouvernement et se sont ainsi engagés à rouvrir les négociations avec les grandes surfaces avant la fin du mois. "C'est un engagement nécessaire pour casser la spirale inflationniste d'ici l'automne", a tweeté le locataire de Bercy, évoquant "un effort consenti sur les marges des grands industriels, et non celles des agriculteurs".

"Nous suivrons avec attention la concrétisation de cet engagement. Nous appelons également les distributeurs à répercuter le plus rapidement possible la baisse des tarifs dans les prix de vente aux consommateurs", a assuré le ministre.

Cet engagement concerne les 75 plus grands fournisseurs de marques nationales, qui représentent une grande majorité des produits de marques nationales vendus en magasins, excluant de fait les PME...

Excellente ! Les grands industriels se sont engagés à renégocier avec les distributeurs les prix des produits de grande consommation. C'est un engagement nécessaire pour casser la spirale inflationniste d'ici l'automne. pic.twitter.com/GGqntAD6yq >— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire), via Twitter

Pas d'engagement ferme

Pour rappel, les dernières négociations commerciales s'étaient achevées le 1er mars dernier. Elles avaient abouti à une hausse moyenne d'environ 10% des prix payés par les supermarchés à leurs fournisseurs industriels.

Si Bruno Le Maire estime que la réouverture des négociations entre les industriels et les distributeurs est "une excellente nouvelle pour les consommateurs", il est encore difficile de savoir ce qui peut en ressortir, les géants de l'agroalimentaire n'ayant pas pris d'engagement ferme sur une baisse des prix.

"Il peut y avoir des baisses assez sensibles"

Sur 'franceinfo', Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), a appelé "tout le monde" à travailler, pour arriver "très rapidement" à baisser "un certain nombre de prix parce qu'il est essentiel de casser cette spirale inflationniste".

"Ces négociations concernent des marques nationales, des grandes marques qui font 80% du marché. On est sur des produits pour lesquels il peut y avoir des baisses assez sensibles qui vont beaucoup plus loin que ce qui a été fait pour le trimestre anti-inflation", a-t-il souligné...