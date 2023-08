Inflation alimentaire : le pic est passé, selon le patron de Système U

Mais "on ne reviendra pas aux prix d'avant la crise", avertit Dominique Schelcher.

(Boursier.com) — "Le pic de l'inflation alimentaire est derrière nous", a assuré vendredi sur RTL Dominique Schelcher, le président de Système U. A ses yeux, "les prix des produits se sont stabilisés" et "n'augmenteront plus". Néanmoins, "on ne reviendra pas aux prix d'avant la crise", a-t-il averti. "Certaines matières premières sont à des niveaux élevés, les salaires ont évolué également, et le carburant est relativement élevé".

En 18 mois, les prix des aliments se sont envolés de 18%, selon l'Insee. Les consommateurs, eux, se sont adaptés, et leurs dépenses alimentaires n'ont progressé que de 4,2% en euros courants, selon une étude publiée fin juillet par le panéliste Nielsen. Ainsi, un tiers des Français déclarent désormais limiter leurs achats de nourriture et d'autres produits essentiels. "Les Français font des choix, arbitrent et ont fortement modifié leur comportement', a expliqué Dominique Schelcher sur RTL.

L'inflation sur la rentrée moins forte cette année

"Les chiffres de toutes les études vont dans le même sens. On a un tiers des Français qui déclarent limiter leurs achats de nourriture (...), un tiers supplémentaire a changé son comportement pour prendre en compte cette inflation, et il n'y a plus qu'un seul tiers des Français qui eux n'ont rien changé parce qu'ils sont à l'aise et ont encore du pouvoir d'achat", a-t-il expliqué.

Bonne nouvelle pour les parents, "l'inflation sur la rentrée scolaire sera inférieure à celle de l'année dernière", a expliqué Dominique Schelcher, alors que la course aux fournitures a déjà démarré pour de nombreuses familles.