Inflation alimentaire : la France rattrapée par ses voisins

Excellente élève en termes d'évolution des prix au mois de janvier, la France s'est fait doubler au fil des mois...

(Boursier.com) — La France n'est plus le pays où les prix augmentent le moins vite... En début d'année, elle faisait partie des pays les moins inflationnistes d'Europe de l'ouest. Mais la situation est totalement différente aujourd'hui. "A partir du début du 2ème semestre 2023, le rythme d'inflation en Europe a commencé à s'infléchir puis à baisser, la France faisant figure d'exception en ne suivant cette tendance que plus tardivement", estime le panéliste NielsenIQ dans une étude réalisée pour le magazine spécialisé LSA.

Le baromètre compare les prix dans sept pays européens : Portugal, France, Italie, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne. "Aujourd'hui, la France est le pays où les prix ont le plus augmenté depuis janvier 2022, même s'il ne faut pas oublier que cela fait suite à des années de déflation en continu", explique Nielsen, qui a passé au crible les prix d'aliments et de produits d'hygiène et de beauté.

Bonnet d'âne

Au mois de février, en France, l'inflation sur un an s'élevait à 13%, ce qui en faisait le deuxième meilleur élève derrière le Portugal. Très loin devant, l'Espagne affichait une hausse de 16,5%, avec d'autres pays tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Belgique au-dessus des 14%.

Quelques mois plus tard, la France a beaucoup moins profité que ses voisins du ralentissement de la hausse des prix. Avec une inflation cumulée à 17,9% entre janvier 2022 et août 2023, la France récupère la pire place de ce palmarès, devant l'Espagne (+17,2% sur la période), le Royaume-Uni (+16,7) ou encore l'Italie (+16,4).