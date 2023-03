Inflation : 7 Français sur 10 ont renoncé à certaines courses alimentaires !

Parmi les Français qui ont eu le plus le sentiment de renoncer à certaines courses alimentaires, 30% affirment que cela concerne des produits jugés comme "essentiels", selon une étude 'zOOm' de l'Observatoire Cetelem avec Harris Interactive et Toluna

(Boursier.com) — Les Français à l'heure des arbitrages... Alors que les prix de l'alimentaire ont subi une hausse des prix de 14,5% sur le seul mois de février 2023, près de 7 consommateurs français sur 10 affirment avoir déjà renoncé à faire certaines de leurs courses au cours des 12 derniers mois pour des raisons budgétaires, comme le révèle une étude 'zOOm' de l'Observatoire Cetelem avec Harris Interactive et Toluna.

Parmi eux, 30% indiquent que ces privations ont pu concerner des produits qu'ils jugent comme "essentiels". L'enquête montre que le renoncement est plus prononcé notamment chez les jeunes : 83% ont renoncé à certaines dépenses alimentaires, dont 42% concernant des "produits essentiels".

Quelles sont ces courses alimentaires ? Pour les Français qui ont eu le plus le sentiment de renoncer au cours des 12 derniers mois, ils ont délaissé "les plats préparés / sauces / vinaigrettes déjà préparées" (57% des interrogés), "les poissons frais" (55%), "les boissons alcoolisées" (54%).

Recourir à des marques moins chères

"Les chips, les biscuits apéritif" (51%) et "la viande" (50%) sont également passés à la trappe. Entre outre, 46% des Français disent avoir renoncé aux "biscuits, gâteaux, chocolats, collations" et 42% aux "boissons sans alcool (sodas, eaux en bouteille...)".

L'étude note tout de même que la première réaction des Français, face à l'inflation, a été de recourir à des marques moins chères (51% des sondés). Par ailleurs, 24% des personnes interrogées ont continué d'acheter le même produit, même s'il était plus cher, 11% ont attendu que le produit concerné soit en promotion, et 10% ont cherché à remplacer le produit concerné par un autre type de produit (un autre type de viande, un autre type de produit de petit déjeuner, etc.).

Des changements qui vont durer ?

"Les habitudes de consommation adoptées par les Français face à l'inflation sont à leurs yeux destinées à s'inscrire dans le temps. En effet, chez ceux qui ont opéré des changements dans leur consommation des marques, la plupart envisagent ces changements comme pérennes (67%)", souligne l'enquête. A l'inverse, seulement 3% des sondés indiquent que ces adaptations vont disparaître rapidement de leurs modes de consommation.

Pour 74% Français, les prix de l'alimentation vont continuer à augmenter dans les 12 prochains mois. Seuls 8% anticipent une baisse, dont 1% seulement pense que les prix vont retrouver leur niveau d'avant l'inflation...