Inégalités salariales : les femmes travaillent "gratuitement" depuis 9h22 ce mercredi

Cette année, les femmes ont commencé à travailler bénévolement depuis ce mercredi matin jusqu'à la fin de l'année, selon le collectif "Les Glorieuses"...

(Boursier.com) — En 2020, c'était le 4 novembre à 16h16... Cette année, depuis 9h22 ce mercredi 3 novembre, les femmes françaises ont commencé à travailler "gratuitement", et ce jusqu'à la fin de l'année, si l'on prend en compte les inégalités de salaires, selon le collectif féministe "Les Glorieuses".

La newsletter, qui milite pour l'égalité salariale, se base sur les statistiques de l'Office européen de statistiques Eurostat selon lesquelles le salaire des Françaises est de 16,5% inférieur à celui des hommes. "C'est 1 point de plus qu'en 2020", précise-t-elle...

En 2020, l'écart s'établissait à 15,5% (ce qui représentait 39,2 jours ouvrés de travail rémunéré). Il était à 15,4% en 2019 et à 15,1% en 2016. "L'heure est à la prise de conscience", estime Rebecca Amsellem, docteure en Economie et fondatrice des "Glorieuses".

Trois propositions

Une pétition, composée de trois propositions de politiques publiques à l'attention des candidats et candidates à l'élection présidentielle, a par ailleurs été lancée. Le collectif appelle notamment à "appliquer le principe d'éga-conditionnalité". "Ce premier principe permet de conditionner l'accès aux marchés publics, l'obtention des subventions publiques et celui des prêts garantis par l'Etat au respect de l'égalité salariale au sein de sa structure", précise Rebecca Amsellem.

"Pour y être éligibles, les entreprises doivent prouver qu'elles respectent l'égalité de rémunération entre les sexes dans leurs organisations. Cette première mesure, qui ne coûte rien de plus à l'Etat, permet de s'assurer que le budget alloué par les fonds publics n'accentue pas les inégalités", ajoute-t-elle.

"L'égalité est un choix moral et un choix économique"

La fondatrice des "Glorieuses" a également proposé de "revaloriser les salaires des emplois où les femmes sont les plus nombreuses". Une mesure "indispensable afin que les femmes soient rémunérées autant que les hommes", a-t-elle souligné.

Enfin, elle suggère de "soutenir un congé parental payé de manière équivalente pour les deux parents". "L'égalité est un choix moral et un choix économique. [...] Évitons des dizaines d'années d'inégalités grâce à un plan économique adapté. Oui, l'égalité coûte de l'argent, il en va de même pour sauver l'industrie aéronautique. Et c'est un choix que le gouvernement est en mesure de faire pour ses citoyens et citoyennes." explique l'activiste.