Inégalités salariales : à partir de ce lundi, les Françaises travaillent "gratuitement"

Alors que les Françaises commenceront cette année à travailler gratuitement le 6 novembre à 11h25, la newsletter 'Les Glorieuses' appelle les élues et les ministres à se mettre en grève "au nom de l'égalité salariale".

(Boursier.com) — Alors que Première ministre islandaise a répondu le 24 octobre dernier à l'appel à la grève générale des femmes, pour lutter aux côtés de toutes les Islandaises mobilisées contre les inégalités salariales et les violences sexistes et sexuelles, la newsletter 'Les Glorieuses' souhaite s'inspirer de cet élan et a encouragé un mouvement similaire ce lundi 6 novembre, jour où les Françaises commenceront symboliquement à travailler "gratuitement" en raison des écarts de salaires.

"Ce n'était pas la première fois que les femmes islandaises font grève au nom de l'égalité salariale. [...] Depuis, elles descendent dans la rue. Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce qu'elles aient atteint l'égalité bien sûr", rappelle la newsletter, qui milite pour l'égalité salariale.

"Et si nous faisions la même en France ? Ou, plus précisément - car toutes les femmes n'ont pas le luxe de se mettre en grève - et si nos élues et ministres se mettaient en grève au nom de l'égalité salariale le lundi 6 novembre prochain ?", propose-t-elle...

Le 6 novembre à 11h25

'Les Glorieuses', qui détermine depuis 2016 ce moment critique où les femmes ne sont plus rémunérées en raison des disparités salariales, estime que les Françaises commenceront cette année à travailler "gratuitement" ce 6 novembre à 11h25.

Le collectif se base sur les statistiques de l'Office européen de statistiques, Eurostat, selon lesquelles le salaire des Françaises est de 15,4% inférieur à celui des hommes en 2023. "Grâce à ce chiffre, nous calculons la date théorique à laquelle les femmes pourraient s'arrêter de travailler si elles gagnent un taux horaire brut similaire à celui des hommes tout en gagnant ce qu'elles gagnent aujourd'hui", explique-t-il, précisant que "c'est une moyenne, bien évidemment et c'est un symbole, bien sûr".

Des milliers de femmes ont débrayé en Islande

Une pétition, composée de trois propositions de politiques publiques a, par ailleurs, été lancée. La newsletter propose notamment d'"appliquer le principe d'éga-conditionnalité", de "revaloriser les salaires des emplois où les femmes sont les plus nombreuses" et de "soutenir un congé parental payé de manière équivalente pour les deux parents".

En Islande, des milliers de femmes, y compris la Première ministre Katrin Jakobsdottir, ont débrayé le 24 octobre dernier pour revendiquer l'égalité salariale et dénoncer les violences envers les femmes. Cette journée de grève a déjà eu lieu six fois depuis 1975 dans ce pays de près de 400.000 habitants. Le Forum économique mondial (WEF) estime que l'Islande est en tête du classement des pays les plus égalitaires au monde depuis 14 ans, avec un écart salarial moyen entre hommes et femmes de 10,2% en 2021, selon l'agence nationale des statistiques...