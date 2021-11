Industrial Tech en France : 5 licornes en devenir selon Speedinvest et Dealroom

Un rapport identifie 18 secteurs clés représentant 685 entreprises européennes...

(Boursier.com) — Speedinvest , fonds d'investissement paneuropéen, et Dealroom, dévoile aujourd'hui la deuxième édition de leur rapport annuel sur l'écosystème européen de l'Industrial Tech.

Ce rapport identifie 18 secteurs clés représentant 685 entreprises européennes proposant des innovations technologiques industrielles et disposant d'au moins 1 million d'euros de financement en capital-risque...

Un secteur en plein essor

La valeur du marché des startups européennes de l'Industrial Tech a plus que doublé en 2021 pour atteindre 73,9 Milliards d'euros, portée par l'accélération du rythme des investissements sur le late-stage et par la maturité du secteur.

L'évolution des valorisations élevées est due à l'augmentation du nombre de licornes dans différents sous-segments de l'Industrial Tech : la logistique (144%), les achats (186%) et la cybersécurité (325 %), sont les catégories les plus valorisées avec le pourcentage de croissance le plus élevé en 2021.

Le secteur est notamment porté par l'intérêt grandissant des investisseurs pour les startups proposant des technologies en faveur de la durabilité et de la résolution des problématiques environnementales qui enregistre une augmentation des investissements de 220% en une année, pour ce dernier segment.

L'Industrial Tech européenne compte désormais 13 licornes et des sorties de plus d'un milliard de dollars, avec la championne européenne, Celonis - évaluée à 10 Milliards d'euros - qui fournit des logiciels d'exploration de processus applicables dans des domaines tels que la logistique et les achats. D'autres entreprises telles que Autostore, la solution norvégienne d'automatisation robotique des entrepôts, rencontrent également un franc succès avec une valorisation à 7 Milliards d'euros. Enfin, l'industrial tech française est portée par la licorne Ivalua, une plateforme qui permet de gérer l'ensemble des dépenses et relations avec ses fournisseurs.

Un secteur prisé...

La dernière décennie a été marquée par un niveau record d'investissements dans l'Industrial Tech européenne, avec une forte évolution entre 2014 et 2021 qui a permis d'atteindre 3,8 milliards d'euros investis.

Les années 2020 et 2021 ont connu 2,5 fois plus d'augmentation, répartie entre les investissements de groupes d'investisseurs alternatifs (entreprises, CVC, capital-investissement et autres) représentant 49% du total investi, contre 35% en 2020. Par ailleurs, les investissements en provenance de l'étranger dans ce secteur ont plus que doublé au cours de l'année pour atteindre 56% en 2021, contre 27% en 2020.

Le secteur est également marqué par des levées de fonds considérables qui confirment l'intérêt croissant des investisseurs pour l'écosystème, notamment sur le segment late-stage. Certains tours de tables ont marqué ces 12 derniers mois, tels que la série D de 1 Milliard de dollars de Celonis, la série C de 240 Millions de dollars du transitaire numérique Forto.

L'Industrial Tech Européenne portée par le Pacte Vert

Les processus industriels qui représentent plus d'un tiers des émissions de CO2 en Europe poussent l'UE à développer des politiques pour répondre aux problématiques environnementales.

Avec l'annonce du Pacte Vert l'année dernière et au travers d'initiatives telles que NextGenerationEU, l'Union Européenne entend accélérer dans la construction d'un secteur industriel numérique et vert, portée par des technologies innovantes avec pour objectif commun la décarbonation.

Pollution 0

Les pays membres se sont engagés à consacrer plus de 2.000 milliards d'euros pour atteindre les objectifs fixés notamment dans les domaines tels que la pollution zéro, l'économie propre et circulaire, l'énergie ou encore la construction durable, la mobilité intelligente, l'alimentation, la biodiversité et la finance durable.

Dans le détail, 30% de ce budget sera consacré à la lutte contre le réchauffement climatique, un montant conséquent pour les futures entreprises de l'Industrial Tech qui pourront concentrer leurs efforts autour de ces défis. "Ce rapport nous confirme que cette année aura été déterminante en matière d'investissements pour l'Industrial Tech européenne. La lutte contre le réchauffement climatique est désormais une priorité pour les gouvernements et les entreprises. Pour le secteur de l'industrie qui est responsable de 38% des émissions de CO2, améliorer les processus industriels en intégrant des nouvelles technologies devient essentiel pour résoudre le problème au niveau mondial. La croissance de cet écosystème au cours des 12 derniers mois a été impressionnante et nous sommes impatients de la poursuivre en investissant dans les futures licornes de la climate tech" commente Marie-Helene Ametsreiter, Industrial Tech Lead et General Partner chez Speedinvest.