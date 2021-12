Indice de réparabilité : de grosses lacunes, selon l'UFC

Lancé il y a un an, cet indice est censé lutter contre le gaspillage en encourageant l'achat de produits plus réparables.

(Boursier.com) — Il a été lancé il y a un an, mais nécessite des réformes importantes... L'indice de réparabilité, censé lutter contre le gaspillage en encourageant l'achat de produits plus réparables "pèche tant dans sa construction par les pouvoirs publics que dans sa diffusion par les distributeurs", dénonce l'UFC Que Choisir dans un communiqué publié mardi.

Appelé à devenir un véritable critère d'achat, l'indice est actuellement déployé sur cinq catégories de produits : les lave-linges, les ordinateurs portables, les smartphones, les téléviseurs et les tondeuses. Il sera étendu à d'autres familles et d'autres critères pour devenir un indice de durabilité à partir de 2024, et pourrait inspirer un indice retenu à l'échelle européenne. Problème : l'UFC-Que Choisir a examiné 330 produits et neuf sites de vente en ligne et estime qu'il est "loin de constituer une information pertinente".

L'association de défense des consommateurs rappelle que l'indice est calculé par les constructeurs, autour de 5 critères (documentation, facilité de démontage, disponibilité des pièces détachées, leur prix et un critère spécifique à la famille de produit). Mais "chaque critère pèse curieusement le même poids dans la note finale, au détriment de critères déterminants tels que la disponibilité des pièces détachées". L'UFC note ainsi que les smartphones et les téléviseurs,qui obtiennent une note inférieure à la moyenne sur le critère de disponibilité des pièces détachées (respectivement 4,8/10 et 3,1/10) obtiennent au final de très bonnes notes (7,2/10 et 6,6/10).

L'affichage est peu respecté

Une grande majorité de vendeurs en ligne ne répondent pas encore à leur obligation d'afficher l'indice de réparabilité : seuls 42% des produits sont mis en vente avec le logo visible à proximité du prix. Ainsi Leroy-Merlin (100%) ou Boulanger (95%) font figure de bons élèves, quand d'autres comme Amazon (22%) ou Carrefour (0%) n'ont dans le meilleur des cas qu'une considération toute relative de leur obligation légale. Comment s'en étonner, alors que les contrôles officiels pour vérifier le bon respect de la loi ne débuteront qu'à partir du 1er janvier 2022.

L'UFC-Que Choisir demande donc aux pouvoirs publics de réviser la construction de l'indice de réparabilité afin qu'il reflète réellement l'aptitude d'un produit à être réparé et d'imposer aux vendeurs de rendre la grille de notation directement accessible aux consommateurs.