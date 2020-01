Index de l'égalité professionnelle : ouverture d'une 'hotline' pour aider les entreprises

Le ministère du Travail ouvre une assistance téléphonique "Allo Index Ega Pro" disponible au 0 800 009 110 (service gratuit + prix d'un appel).

(Boursier.com) — Le ministère du Travail a annoncé ouvrir ce jeudi 9 janvier, une assistance téléphonique "Allo Index Ega Pro" disponible au 0 800 009 110 (service gratuit + prix d'un appel).

Cet outil, qui vient compléter le dispositif d'accompagnement et permettra d'aider les entreprises de 50 salariés et plus à calculer leur Index de l'égalité professionnelle.

Une équipe (basée à Dreux, en Eure-et-Loir) formée par les services du ministère du Travail, est chargée de leur apporter un premier niveau de réponse, par exemple les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'Index...

Un dispositif d'accompagnement renforcé

Le ministère du Travail est mobilisé pour accompagner toutes les entreprises concernées par l'obligation de calcul de cet Index. Le dispositif a été renforcé afin d'accompagner en priorité les entreprises de 50 salariés et plus :

Un simulateur/calculateur qui intègre toutes les formules de calcul et permet d'obtenir automatiquement le résultat de chacun des indicateurs et l'Index global ;

qui intègre toutes les formules de calcul et permet d'obtenir automatiquement le résultat de chacun des indicateurs et l'Index global ; L'organisation de stages gratuits d'une demi-journée, en présentiel ou à distance, organisés dans toute la France et dans les DOM. Ces ateliers visent à accompagner les employeurs dans le calcul de leur Index et dans la définition de mesures correctives en cas d'Index inférieur à 75 points ;

Un "Questions/Réponses" qui permet d'apporter des informations précises face aux éventuelles difficultés rencontrées (période de référence, effectifs à prendre en compte...) ;