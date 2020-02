Index de l'égalité professionnelle : J-4 pour les entreprises d'au moins 50 salariés !

Toutes les entreprises d'au moins 50 salariés doivent calculer et publier leur Index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au 1er mars 2020.

(Boursier.com) — Plus que quelques jours pour les entreprises d'au moins 50 salariés ! Au 1er mars, elles devront en effet avoir calculé et publié leur Index de l'égalité professionnelle et l'avoir transmis à leur Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) ou Dieccte (Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi).

Cet Index permet aux entreprises de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et d'agir efficacement pour faire disparaître les inégalités...

Pour aider les entreprises à respecter cette échéance, le ministère du Travail les accompagne avec :

index-egapro.travail.gouv.fr : un simulateur en ligne qui permet, à partir des données de de l'entreprise, de calculer son Index et ses indicateurs et de les transmettre à l'administration ;

un simulateur en ligne qui permet, à partir des données de de l'entreprise, de calculer son Index et ses indicateurs et de les transmettre à l'administration ; Allo Index Egapro : 0 800 009 110 (service gratuit + prix appel) pour répondre aux questions sur les effectifs, les rémunérations, la période à prendre en compte... ;

Toutes les informations relatives au dispositif d'accompagnement sont détaillées sur le site internet du ministère du Travail travail-emploi.gouv.fr.

Parallèlement, l'inspection du travail va renforcer ces contrôles auprès des entreprises concernées. Celles qui n'auront pas publié leur Index s'exposent à une pénalité pouvant représenter jusqu'à 1% de leur masse salariale...