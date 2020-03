Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes : 93% des ETI et 78% des PME sont prêtes

(Boursier.com) — Après les ETI et les PME de plus de 250 salariés, c'est au tour des PME de plus de 50 salariés de publier leur index de l'égalité professionnelle femmes - hommes...

Sur les 6 dernières années, on constate une réelle prise de conscience des dirigeants de PME et ETI quant à l'importance stratégique de la parité pour les entreprises : 59% en sont convaincus aujourd'hui, contre seulement 37% en 2014, rapporte l'Observatoire Palatine des ETI et PME.

Principe de parité

Pour les PME et ETI, le principe de parité s'applique tant au niveau des compétences (91% de répondants, +9 points vs 2014) que de la politique de rémunération (85%, +13 points vs 2014) et de recrutement (76%, +15 points vs 2014).

Si un meilleur équilibre de la composition des comités de direction est recherché par 74% des dirigeants de PME et ETI (+20 points vs 2014), la prédominance masculine demeure... 15% des entreprises interrogées ont des comités de direction composés exclusivement d'hommes, et seules 25% comptent plus de 40% de femmes. En moyenne, 2,6 femmes siègent au comité de direction des ETI. Ce nombre baisse à 2, en ce qui concerne les PME.

Réseaux internes

Pour les 22% des dirigeants qui constatent une féminisation progressive de leur comité de direction depuis trois ans, les mesures qui sont citées comme les plus efficaces sont : l'accompagnement personnalisé de carrière, la flexibilité du temps de travail et la promotion hiérarchique des femmes.

La création des réseaux internes féminins a plus que doublé depuis 2014 mais demeure une mesure marginale...

Index à suivre

L'index de l'égalité professionnelle est aussi considéré comme un outil bénéfique. 93% des ETI et 78% des PME y sont d'ores et déjà sensibilisées. Pour la grande majorité des dirigeants (84%), cet index favorise la prise de conscience des inégalités de genres dans l'entreprise, voire permet de lutter efficacement contre (72%). Toutefois, plus de la moitié considère que la mise en place de l'index rend la gestion des ressources humaines plus complexe et contraint à une politique de recrutement discriminante...