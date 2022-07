Indemnité carburant : une aide allant de 100 à 300 euros pour les trajets domicile-travail

Le gouvernement a dévoilé les contours de ce nouveau coup de pouce qui doit concerner 11 millions de foyers...

(Boursier.com) — L 'indemnité carburant se précise... Face à la hausse des prix du carburant, une nouvelle aide pourrait être mise en place, si elle est adoptée par le Parlement, à partir d'octobre prochain, pour tous ceux qui sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Il s'agit de l'indemnité carburant pour les travailleurs, qui doit progressivement remplacer la remise de 18 centimes par litre prolongée pour septembre et en baisse dégressive par la suite.

Le gouvernement a dévoilé les contours de ce nouveau coup de pouce qui doit concerner 11 millions de foyers. "Pourraient la solliciter tous ceux qui utilisent leur voiture pour se déplacer : salariés, jeunes en alternance, fonctionnaires, indépendants", a indiqué jeudi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire à la sortie du Conseil des ministres.

"L'indemnité carburant travailleurs pourrait permettre à la moitié des travailleurs qui doivent utiliser leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail de bénéficier d'une aide de 100 à 300 euros par véhicule et par actif", a-t-il détaillé.

Une aide "modulée selon le niveau de revenus"

Le locataire de Bercy a également expliqué que l'aide serait "modulée selon le niveau de revenus, la composition du ménage et comporterait un 'bonus' pour les personnes qui habitent à plus de 30 km de leur lieu de travail ou parcourent plus de 12.000 km par an dans le cadre professionnel".

Ainsi, un salarié du privé touchant le Smic, soit 1.303 euros net, avec un enfant à charge et vivant à plus de 30 km de son lieu de travail, pourrait percevoir une indemnité de 300 euros.

Un couple de fonctionnaire, gagnant chacun 1.800 euros net, avec deux enfants, disposant de deux véhicules et qui ne roulent pas beaucoup, percevrait deux indemnités de 100 euros, soit 200 euros au total.

Un coût de 2 milliards d'euros

Le gouvernement, qui devra obtenir un vote du Parlement pour la financier, estime le coût de la mesure à 2 milliards d'euros sur l'année, tandis que la remise de 18 centimes a déjà coûté 3 milliards d'avril à juillet 2022.

Pour rappel, cette ristourne sur les prix à la pompe doit disparaître au 1er décembre et sera progressivement minorée, passant à 12 centimes en octobre, puis à 6 centimes en novembre. "Nous savons que le pic inflationniste devrait décroître progressivement à partir de l'année 2023. Il faut que nous passions à des dispositifs temporaires et ciblés", a affirmé jeudi Bruno Le Maire sur 'Europe 1', rappelant qu'avec la ristourne de 18 centimes, sont couverts "tous les automobilistes, y compris ceux qui n'en avaient pas besoin".