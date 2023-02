Indemnité carburant : moins de 4 millions de Français ont bénéficié de l'aide

Alors que 10 millions de Français sont fiscalement éligibles à l'aide de 100 euros, le ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, a fait le point...

(Boursier.com) — Succès mitigé pour l'indemnité carburant... Pour prendre le relais de la remise à la pompe pour tous qui a pris fin le 31 décembre dernier, une aide de 100 euros a été mise en place pour les 10 millions de travailleurs les plus modestes. Les personnes éligibles peuvent en faire la demande depuis le 16 janvier. Mais à ce jour, "moins de 4 millions de Français ont bénéficié" de ce chèque, a regretté ce jeudi le ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, sur 'franceinfo'.

Ainsi, 6 millions de personnes éligibles n'ont pas fait la demande. "On doit encore progresser pour que les Français qui y ont droit le réclament", a-t-il admis, rappelant qu'un "simulateur est disponible sur le site de l'administration fiscale", pour faciliter les démarches des demandeurs.

Cet outil a été mis en place car "il y a des personnes qui ont fait la demande et qui n'y ont pas droit, soit en raison de problèmes sur la plaque d'immatriculation, soit pour des raisons de plafond de revenus", a expliqué le ministre. Il sert donc à "vérifier si on a le droit ou non à cette aide", a-t-il précisé, ajoutant qu'il faudra se rendre sur la rubrique "je teste mon éligibilité à l'indemnité carburant" du site impots.gouv.fr

Prolongation de l'indemnité carburant

A noter que la date limite pour en faire la demande avait initialement été fixée au 28 février, mais le gouvernement a finalement décidé de la repousser jusqu'à fin mars. Cette indemnité carburant "devait s'arrêter fin février, nous la prolongerons jusqu'à fin mars de façon à ce que les millions de nos compatriotes qui y ont droit puissent aller la chercher", avait affirmé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, sur 'franceinfo' mi-février.

Pour rappel, la remise sur les carburants de 10 centimes d'euro par litre accordée depuis le 16 novembre a pris fin le 31 décembre 2022. L'indemnité carburant est plus ciblée et concerne les Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule (voiture ou deux-roues) pour aller travailler.

"Un geste important" de TotalEnergies

Par ailleurs, Gabriel Attal a salué "un geste important" de TotalEnergies qui a annoncé un plafonnement du prix de l'essence et du diesel à 1,99 euro par litre, alors qu'Emmanuel Macron avait mis la pression sur les groupes pétroliers. "On peut au moins reconnaître qu'il y a un geste qui est fait", a-t-il souligné.

"Quand on fait des profits, encore plus quand on les fait dans un contexte de spéculation sur les prix de l'énergie comme c'est le cas ici, il faut faire des gestes pour les Français", a estimé le ministre délégué chargé des Comptes publics.