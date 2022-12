'Indemnité carburant' : le dispositif sera disponible dès le 16 janvier

Le versement sera fait sous huit jours, a précisé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

(Boursier.com) — Pour prendre le relais de la remise à la pompe qui se termine le 31 décembre prochain, une indemnité carburant d'un montant de 100 euros sera versée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes, comme l'a annoncé la Première ministre, Elisabeth Borne. Ce jeudi, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a donné quelques précisions sur ce dispositif, qui sera disponible "à partir du 16 janvier".

A partir de cette date, "tous ceux qui utilisent leur véhicule pour aller travailler peuvent aller chercher l'aide sur le site de la Direction générale des finances publiques. Je l'annonce pour que chacun ait bien le calendrier en tête", a expliqué sur 'RMC' le locataire de Bercy, précisant que le chèque pourra être reçu "sous huit jours".

"On a voulu, avec Elisabeth Borne, faire simple, massif et immédiat", a-t-il indiqué. Il faudra se rendre sur le site "impots.gouv.fr" et remplir un formulaire. "A partir de là, vous mettez votre numéro d'immatriculation et une déclaration sur l'honneur que vous utilisez bien votre véhicule pour aller travailler", a poursuivi le ministre.

Le critère kilométrique pas été retenu

Ce dispositif, doté d'une enveloppe d'environ 1 milliard d'euros, concerne les 50% des ménages les plus modestes qui ont besoin de leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail, c'est-à-dire ceux qui sont situés dans "les cinq premiers déciles". L'aide est applicable pour tous les types de motorisation (thermique, hybride rechargeable, électrique) et les deux roues. Le critère kilométrique n'a pas été retenu.

Le plafond maximum pour bénéficier de cette aide est "de 1.430 euros par mois pour une personne seule sans enfant. Si vous êtes marié, si vous avez un enfant, ça pourra aller jusqu'à 3.500 euros par mois, donc attention, ça dépend de votre situation familiale", a détaillé Bruno Le Maire.

"Tout ce qui complique trop les dispositifs risque de retarder le versement"

A noter que l'indemnité est versée par personne et non par foyer. Chaque membre d'un couple modeste qui utilise son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail recevra une aide de 100 euros. Le couple pourra donc bénéficier de 200 euros d'aide à l'achat de carburant.

"J'entends parfaitement le cri d'inquiétude pour tous ceux qui sont taxis ou transporteurs, qui utilisent plus leur véhicule et qui peuvent être très éloignés de leur travail. [...] Mais nous avons cherché à faire efficace et rapide, et tout ce qui complique trop les dispositifs risque de retarder le versement".