Inde : Pernod Ricard accusé d'avoir violé les règles pour augmenter sa part de marché

(Boursier.com) — Pernod Ricard épinglé en Inde selon l'agence de presse Reuters... Le fabricant de spiritueux a violé une politique en matière d'alcool imposée dans la capitale New Delhi. Il a soutenu financièrement des distributeurs qui, en échange, stockaient davantage de produits du groupe français de spiritueux, augmentant ainsi sa part de marché, selon l'agence de lutte contre la criminalité financière du pays...

D'après des documents judiciaires datant de novembre, l'Enforcement Directorate, une instance judiciaire indienne, a déclaré que Pernod Ricard India avait fourni des garanties d'entreprise d'une valeur de deux milliards de roupies (22,6 millions d'euros) en 2021 à son banquier HSBC. Il lui avait ensuite demandé de faciliter l'octroi de prêts aux distributeurs, qui ont utilisé les fonds pour l'obtention de licences de magasins de vente d'alcool à New Delhi.

Pernod Ricard en contravention

La politique du gouvernement de New Delhi interdit aux groupes de spiritueux de participer à la distribution de leurs produits, directement ou indirectement. Selon les documents examinés par Reuters, le groupe français s'est trouvé "en contravention" avec cette règle car il a effectivement utilisé des garanties bancaires pour investir dans un réseau de distribution.

Le groupe Pernod Ricard India, qui a démenti fermement ces allégations, indique qu'il "continuera à coopérer pleinement avec les autorités indiennes dans cette affaire."

Mise en détention

Le responsable des marques internationales pour Pernod Ricard India, Benoy Babu, a été arrêté en novembre et placé en détention dans le cadre de cette affaire. Il est accusé de blanchiment d'argent en vertu des lois indiennes et de violation de la politique en matière d'alcool de New Delhi.

Benoy Babu, qui nie ces accusations, n'a pas été inculpé et demande à être libéré sous caution. Un tribunal de New Delhi examinera sa demande le 19 janvier...