Incident sur le 737 MAX : des passagers réclament 1 milliard de dollars à Boeing et Alaska Airlines

Le 5 janvier dernier, un incident grave a touché un Boeing 737 MAX d'Alaska Airlines, provoquant le décrochage d'une porte en plein vol...

(Boursier.com) — Alors que l'incident survenu en début d'année sur un Boeing 737 MAX 9, qui a perdu une porte en plein vol, a ravivé les inquiétudes concernant le processus de production des avions Boeing, trois passagers présents dans l'avion décidé de porter plainte, réclamant un milliard de dollars de dommages et intérêts, selon une information divulguée lundi par 'The Independent'.

Selon les plaignants, un couple de Portland, Amanda Strickland et Kyle Rinker, et Kevin Kwok, qui étaient à bord du vol 1282 de Portland à Ontario, en Californie, lorsque la porte de sortie inutilisée a explosé à 16.000 pieds d'altitude, l'incident relève de la négligence.

"Kwok, Rinker et Strickland ont subi de graves blessures mentales, émotionnelles et psychologiques, y compris un stress post-traumatique, ainsi que des blessures physiques", indique la plainte, soulignant que le changement soudain de pression à l'intérieur de la cabine a "provoqué des saignements d'oreilles chez certains passagers".

"Plusieurs avertissements"

"Le problème avec Alaska [Airlines], sur cet avion en particulier, c'est qu'il y avait plusieurs avertissements, des avertissements sur les moniteurs de pression d'air. En fait, je crois qu'ils avaient dit que cet avion ne pouvait pas voler au-dessus de l'eau", a expliqué leur avocat, Jonathan W. Johnson, à la chaîne de télévision locale 'KGW-TV'.

"Même si Boeing dispose de protocoles de sécurité adéquats, lorsqu'il fait appel à des sous-traitants, il ne s'assure pas nécessairement que ces derniers respectent les mêmes protocoles de sécurité. Il se peut donc qu'un sous-traitant envoie une pièce qui ne respecte pas ces protocoles de sécurité", a-t-il ajouté.

D'autres passagers ont engagés des poursuites contre Boeing dès janvier

Pour rappel, le 5 janvier dernier, un incident grave a touché un Boeing 737 MAX d'Alaska Airlines, provoquant le décrochage d'une porte en plein vol, heureusement sans aucune conséquence humaine. Par la suite, la compagnie aérienne américaine United Airlines a révélé avoir découvert des boulons mal vissés lors des vérifications sur les portes condamnées de ses Boeing 737 MAX 9, les mêmes que celle qui s'est détachée lors du vol d'Alaska Airlines.

Dès le mois de janvier, plusieurs autres passagers avaient engagé des poursuites contre Boeing. Parmi eux, sept plaignants avaient demandé une indemnisation bien moins élevée, de 1.500 dollars, affirmant avoir été blessés lors de l'incident et souffrir depuis de saignements de nez et d'oreilles, de nombreuses contusions et de maux de tête...