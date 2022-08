Incendies : l'Allemagne, la Grèce, la Pologne, la Roumanie et l'Autriche vont venir en aide à la France

"La solidarité européenne est à l'oeuvre !", a déclaré Emmanuel Macron...

(Boursier.com) — "La solidarité européenne est à l'oeuvre !", a lancé Emmanuel Macron. Alors que des milliers de pompiers continuent de lutter dans le pays contre de nouveaux brasiers dans des forêts complètement desséchées, le président de la République a annoncé ce jeudi que plusieurs pays européens viendront en aide aux autorités françaises.

"L'Allemagne, la Grèce, la Pologne, et dans les prochaines heures la Roumanie et l'Autriche : nos partenaires viennent en aide à la France face aux incendies. Merci à eux", a écrit le chef de l'Etat sur son compte Twitter.

Emmanuel Macron a également tenu à saluer les pompiers et personnels de la sécurité civile. "Partout sur le territoire, plus de 10.000 pompiers et personnels de la sécurité civile sont mobilisés contre les flammes. Avec courage et détermination, ils tiennent. Ces soldats du feu sont nos héros", a-t-il déclaré.

Des conditions "particulièrement difficiles"

Dans le même temps, sa Première ministre Elisabeth Borne s'est rendue à Hostens, en Gironde, au chevet des pompiers qui bataillent contre un mégafeu, qui a repris mardi après-midi et a continué de progresser dans la nuit, parcourant 600 hectares supplémentaires. Les autorités locales ont évoqué une persistance de conditions "particulièrement difficiles".

"Le feu a continué de se propager cette nuit mais de manière beaucoup moins virulente. On a réussi à le contenir durant la nuit et on a notamment pu protéger le bourg de Belin-Béliet", a expliqué sur BFMTV le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse, officier communication du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de Gironde.

Les incendies se multiplient sur le territoire cet été. Outre la Gironde, d'autres départements font aussi face actuellement à de grands feux de forêt, dont la Lozère, l'Aveyron, l'Isère, ou encore le Maine-et-Loire.

Déjà plus de 47.000 hectares brûlés depuis le début de l'année

Mercredi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que la France avait fait appel au Mécanisme de protection civile de l'Union européenne afin d'obtenir des renforts, notamment aériens.

Selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS), l'Hexagone a connu à partir du mois de juillet un record de surfaces incendiées, avec déjà plus de 47.000 hectares brûlés depuis le début de l'année...