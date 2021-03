Incendie d'OVH : "entre 12.000 et 15.000 entreprises" affectées

"Je ne veux pas m'engager aujourd'hui sur cette notion de données car cela dépend si les entreprises ont mis des systèmes de back-up, ou ce qu'on appelle des plans de reprise d'activité", a indiqué le directeur général d'OVHcloud.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans la nuit de mardi à mercredi, un important incendie a eu lieu sur un site de la société OVHcloud abritant des serveurs informatiques à Strasbourg. Une centaine de pompiers ont été déployés avant que le feu ne soit circonscrit. Aucune victime n'est à déplorer, avaient précisé la préfecture du Bas-Rhin et le fondateur d'OVH Octave Klaba.

Mais en seulement quelques heures, plus de 3 millions de sites internet sont tombés en panne. Deux jours après l'incendie, certains sites restent encore inaccessibles et plusieurs milliers d'entreprises sont encore affectées par l'incendie du datacenters de Strasbourg, indique Michel Paulin, directeur général du spécialiste de l'informatique dématérialisée, sur 'BFM Business' ce vendredi.

"Les équipes sont tout de suite intervenues et ont appelé les pompiers, alors que "l'incendie s'est propagé sur l'un des bâtiments et à deux heures, les pompiers ont décidé de couper l'électricité des quatre bâtiments", raconte-t-il, tout en précisant qu'un "équipement électrique" serait à l'origine du feu selon les premiers éléments.

Toutes les données ne sont pas forcément perdues

"Aujourd'hui, on identifie entre 12.000 et 15.000 entreprises qui sont partiellement ou totalement affectées", a détaillé Michel Paulin, affirmant toutefois ne pas vouloir s'engager "aujourd'hui sur cette notion de données car cela dépend si elles [les entreprises] ont mis des systèmes de back-up, ou ce qu'on appelle des plans de reprise d'activité, elles-mêmes ou chez nous".

Toutes les données des entreprises ne sont pas perdues, certaines ne sont tout simplement pas accessibles en raison de la coupure de courant. "Deux bâtiments sont parfaitement intacts, mais non alimentés par l'électricité et non connectés au réseau", souligne le directeur général d'OVHcloud.

Déjà 2.000 serveurs livrés aux clients

"Tous nos clients sont contactés aujourd'hui pour regarder comment on peut faire des plans de reprise d'activité avec eux", a-t-il assuré, avant d'ajouter : "nous avons déjà livré 2.000 serveurs à nos clients pour leur permettre de mettre en place leur plan de reprise d'activité".

Créée en 1999, la société OVHcloud emploie 2.450 personnes et est le premier fournisseur de services dans le cloud basé en Europe. Elle est en concurrence avec Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud, les trois géants américains qui dominent le marché. Le centre de données de Strasbourg est l'un des 17 data-centers d'OVHcloud en France sur les 32 au total que compte le groupe dans le monde.