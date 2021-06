Immobilier : tous en terrasse !

Crédit photo © Bricqueville

(Boursier.com) — Terrasses et balcons : l'engouement des citadins se confirme ! En mai dernier, à la fin du 1er confinement, Meilleurs Agents dévoilait une première analyse de l'impact d'une terrasse ou d'un balcon sur le prix d'un appartement dans les 11 plus grandes villes de France...

Plus d'un an après le début de la crise sanitaire, Meilleurs Agents, leader de l'estimation immobilière en ligne, revient avec une nouvelle étude confirmant l'engouement des citadins pour cet espace extérieur...

Les Français sont prêts à payer plus chers pour une terrasse ou un balcon

Loin d'être éphémère, l'intérêt des Français pour les appartements avec balcons et terrasses se confirme en ce printemps de l'immobilier... Dans les 11 plus grandes villes françaises, un appartement avec un balcon ou une terrasse se vend en moyenne +11,6% plus cher que son équivalent sans extérieur, au cours du dernier trimestre.

“Il y a bien un avant et un après la crise sanitaire ! Les particuliers sont aujourd'hui prêts à payer plus cher pour avoir accès à un espace extérieur. Depuis le début de la crise, l'impact d'une terrasse ou d'une balcon sur les prix d'un appartement a augmenté de 41%“ déclare Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques chez Meilleurs Agents. En effet, avant la crise, une terrasse ou un balcon faisait grimper les prix des appartements de “seulement” +8,2% en moyenne, dans les 11 plus grandes villes françaises.

Le regain d'intérêt se ressent sur les prix immobiliers : +4,3%

Alors que les prix ont seulement augmenté de 0,6% en moyenne depuis le 1er confinement pour les appartements sans extérieur dans les 11 plus grandes villes de France, on constate une hausse de prix de +4,3% pour les biens avec balcons et terrasses sur la même période.

“Les prix des appartements avec un extérieur ont augmenté près de 7 fois plus que les appartements sans ! Les confinements ont bel et bien impacté la demande en matière de biens immobiliers avec terrasse et balcon” conclut Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques chez Meilleurs Agents