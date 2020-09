Immobilier résidentiel en France : Paris à la baisse, les autres métropoles... à la hausse

Sur 10 métropoles françaises analysées, les prix médians annoncés, mois par mois, sont en hausse entre janvier et juillet dans toutes les villes. Sauf à Paris, qui marque le pas et enclenche un léger début de descente...

Crédit photo © Sotheby's International Realty

(Boursier.com) — Une courbe en cloche, et une amorce de baisse des prix à Paris... PriceHubble, la startup spécialisée dans le "big data" et l'intelligence artificielle pour les marchés immobiliers, a publié les résultats de sa dernière analyse sur les prix de l'immobilier résidentiel dans les plus grandes villes de France : Paris, Bordeaux, Nantes, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse. Et c'est donc officiel, pour la première fois depuis 2014, la baisse des prix de l'immobilier semble bel et bien amorcée à Paris...

Les données étudiées pour Paris entre janvier et juillet 2020 mettent en évidence une “courbe en cloche”, avec un prix médian annoncé à 12.000 euros/m2 en janvier, un pic à 12.600 euros/m2 en avril, puis une baisse à 11.950 euros/m2 fin juillet. Au final, une très légère baisse de 0,4% entre janvier et juillet est constatée.

Cette tendance détectée dans les annonces vient en effet renforcer, voire amplifier le point de vue des Notaires du Grand Paris dans leur dernière note de conjoncture du 29 juillet, qui explique qu'"une stagnation des prix semble se dessiner".

Courbe en cloche

Ce début de baisse est pour le moment peu significatif, mais il conviendra de suivre ces indicateurs de très près fin août, et surtout fin septembre, pour confirmer ou infirmer cette tendance. Il conviendra également de la mettre en perspective avec les chiffres remontés par les Notaires sur les prochains mois...

Cette courbe en cloche est également visible, dans une moindre mesure, à Marseille et à Rennes.

Lille, Lyon et Strasbourg : une croissance à 2 chiffres !

Dans toutes les autres villes, une hausse plus que sensible est observée, parfois à plus de 10%, comme à Lille (+11,1%), Lyon (+12%) ou Strasbourg (+11,4%).

Attention cependant encore une fois : ces chiffres ne sont pas les montant signés, mais uniquement la tendance visible en temps réel dans les annonces publiées en ligne, qui donnent une idée des montants attendus par les vendeurs...