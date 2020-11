Immobilier : quelles sont les régions qui flambent, et les autres ?

La Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire sur le podium !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Comment ont évolué les prix de la pierre en France dans les grandes villes des régions de France en 2020 ? Quelles sont les régions gagnantes de l'année ? Drimki, plateforme pionnière de l'estimation immobilière fait le bilan : Alors que la crise sanitaire faisait espérer aux acheteurs une baisse des prix de l'immobilier, force est de constater que les vendeurs ne baissent pas leur prix, bien au contraire...

En effet, si l'on regarde les annonces immobilières publiées sur l'année 2020 dans les 10 plus grandes villes de chaque région, on constate que la France a connu une hausse des prix dans toutes ses régions, avec en tête la Bretagne : L'Armorique culmine à 14% de hausse pour 2.669 euros du m(2) en 2020, contre 2.337 euros à la même époque en 2019. Une hausse entrainée par sa capitale, Rennes avec une progression de 15%.

Elle est suivie de près par Auvergne-Rhône-Alpes, avec une hausse de 10% (3.559 euros du m(2) en 2020 contre 3.233 euros en 2019). La région connaît d'importantes disparités, puisqu'elle rassemble des villes qui ont connu une hausse importante comme Villeurbanne (+22%), et des villes moins dynamiques, comme Vaulx-en-Velin, dont les prix ont reculé de 5%.

Si les Pays de la Loire profitait jusqu'alors d'un marché de l'immobilier assez stable (+3,4%) entre 2015 et 2019, la hausse s'est accélérée cette dernière année jusqu'à atteindre la troisième place de notre classement avec une hausse de 9% de ses prix immobiliers. La région est tirée vers le haut par la ville d'Angers notamment avec 19% de hausse, l'une des plus fortes augmentations de l'année...

Hauts-de-France, Bourgogne et Centre-Val de Loire en retrait

A l'inverse, ce sont les Hauts-de-France qui connaissent le plus faible dynamisme : +2% avec 2.208 euros par m(2) cette année, contre 2.161 euros en 2019. Précédés par la Bourgogne et le Centre-Val de Loire avec 4% de hausse chacune.

Il faut néanmoins noter qu'aucune des régions françaises ne connaît de baisse de prix globale...

Cette résistance des prix des annonces malgré le contexte sanitaire s'explique par plusieurs facteurs :

L'offre de logements se raréfie.

Les vendeurs restent ambitieux dans la fixation de leurs prix de vente

La structure du marché se rééquilibre : les conditions d'accès au crédit bancaire pour les foyers les plus modestes sont plus difficiles en 2020, ce qui tire les moyennes vers le haut.

Les grandes villes, restent des foyers d'attraction importants, avec un dynamisme qui impacte les prix à la hausse.

Évolution des prix immobiliers en régions entre 2019 et 2020

Région 2019 2020 Évolution Ville à la plus forte augmentation Ville à la moins forte augmentation Bretagne 2?337 2?669 +14% Rennes (+15%) Lannion (+0%) Auvergne-Rhône-Alpes 3?233 3?559 +10% Villeurbanne (+22%) Vaulx-en-Velin (-5%) Pays de la Loire 2?563 2?790 +9% Angers (+19%) Saumur (-1%) Corse 3?359 3?633 +8% Corte (+11%) Calvi (+1%) PACA 3?702 4?004 +8% Marseille (+10%) Avignon (+3%) Grand Est 2?154 2?324 +8% Mulhouse (+10%) Châlons-en-Champagne (+2%) Nouvelle Aquitaine 3?227 3?454 +7% La Rochelle (+13%) Niort (-1%) Occitanie 2?679 2?858 +7% Béziers (+12%) Montauban (+0%) Ile-de-France 10?379 10?906 +5% Puteaux (+11%) Saint-Denis (+3%) Normandie 2?071 2?172 +5% Le Grand-Quevilly (+11%) Evreux (+1%) Centre-Val de Loire 2?064 2?149 +4% Tours (+8%) Vierzon (-1%) Bourgogne 1?771 1?842 +4% Dijon (+8%) Sens (-2%) Hauts-de-France 2?161 2?208 +2% Saint-Quentin (+13%) Beauvais (-1%)

Dans une année fortement marquée par la crise sanitaire, l'analyse des prix des annonces publiées sur les sites immobiliers dans les grandes villes de France démontre que les prix moyens au m2 ne sont pas en baisse, bien au contraire. Les propriétaires restent ambitieux et fixent des prix de vente élevés, et ce particulièrement dans les plus grandes villes. Cependant, il faut rester assez prudent vis-à-vis de ces chiffres, car il s'agit des prix constatés des annonces. Il faudra attendre de voir comment ces projets de vente se concrétisent au niveau des transactions réelles. La plus grande difficulté d'accès au crédit immobilier, avec des restrictions plus importantes de la part des banques en 2020, devrait en effet impacter les prix à la baisse explique Maxime Le Gonidec, Responsable BU de Drimki.

Méthodologie : évolution des prix constatés sur les annonces immobilières des portails en 2020 et en 2019 dans les 10 plus grandes villes de chaque région.

Attention, cela ne concerne pas les prix de vente constatés au niveau des transactions, sur des biens réellement vendus...