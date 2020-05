Immobilier : PriceHubble dévoile la carte et les prix des terrasses à Paris

Immobilier : PriceHubble dévoile la carte et les prix des terrasses à Paris









Pour les acquéreurs qui souhaitent rester "intra muros" tout en profitant d'un espace extérieur, PriceHubble publie une étude analysant toutes les données relatives aux terrasses à Paris.

Crédit photo © Daniel Féau

(Boursier.com) — PriceHubble, startup spécialisée dans le 'big data' et l'intelligence artificielle pour les marchés immobiliers, publie son guide pour trouver un appartement avec une terrasse ou un balcon à Paris... Après plusieurs mois de confinement et pour ceux qui souhaitent rester dans la capitale tout en bénéficiant d'un espace extérieur, PriceHubble a réalisé une analyse approfondie des annonces immobilières publiées à Paris au cours des 12 derniers mois.

Quels sont les arrondissements avec la plus grande proportion de biens avec terrasse ? Quelles sont les années de construction qui offrent le plus souvent un espace extérieur ? Mais surtout, combien faut-il débourser pour s'offrir un petit balcon ou une grande terrasse à Paris ?

Localisation : visez le 16ème et le 15ème

Sur un an, le 16ème arrondissement arrive en tête des arrondissements parisiens pour lesquels les appartements avec une terrasse ou un balcon ont été publié sur le marché. Le 15ème et le 17ème viennent compléter ce trio de tête.

En revanche, si l'on regarde la proportion des appartements avec terrasse ou balcon pour chaque arrondissement, les acquéreurs auront le plus de chance de trouver leur bonheur dans le 15ème (où 31% des annonces publiées présentent une terrasse ou un balcon), le 16ème (28% des annonces) puis ex aequo le 12ème et le 19ème arrondissement (26% des annonces).

Taille : le 8ème arrondissement en ligne de mire

Avoir une terrasse ou un balcon est un plus, mais toutes les terrasses ne se valent pas ! Lorsque l'on s'intéresse aux tailles de terrasses, il y a de très fortes disparités. A l'échelle de Paris, il est intéressant de noter que les deux tiers (64%) des terrasses parisiennes sur le marché les 12 derniers mois mesuraient moins de 9m2, et presque un tiers (27%) moins de 5m2.

À l'inverse, 2% des annonces publiées à Paris proposaient aux heureux acquéreurs une surface de plus de 50m2. Pour trouver les terrasses les plus spacieuses, les acquéreurs devront se diriger vers le 8ème arrondissement où la taille médiane avoisine les 10m2. Viennent ensuite à égalité les 1er, 4ème, 14ème, 15ème et 16ème arrondissements où la surface médiane des terrasses et balcons est de 8m2.

Pour les terrasses les moins chères de Paris, ciblez le 20ème...

Au terme de cette analyse, première conclusion : plus la terrasse est grande, moins elle coûte cher au mètre carré. Ainsi, pour un appartement à 10.000 euros/m2 :

La terrasse de 5m2 coûte 5.100 euros/m2

La terrasse de 10m2 coûte 3.900 euros/m2

La terrasse de 20m2 coûte 3.300 euros/m2

En termes de classement des différents arrondissements, sans surprise, les 6ème, 1er et 7ème arrondissements arrivent en tête. Une terrasse de 5m2 revient à presque 42.000 euros dans le 6ème arrondissement, et il faut compter plus de 107.000 euros pour une terrasse de 20m2 (soit plus de 5.000 euros/m2).

Pour les terrasses les plus abordables de Paris, les acquéreurs préféreront s'orienter vers le 20ème, le 13ème ou le 19ème, où la terrasse de 20m2 ne leur coûtera “que” 55.000 euros.

Comme l'explique Loeiz Bourdic, Directeur de PriceHubble France, “il y a beaucoup plus de terrasses à Paris que nous ne l'imaginons ! 21% des appartements vendus en un an bénéficiaient en effet d'un espace extérieur". Pour ce est du prix des terrasses en question, les données analysées sont également riches en enseignements... "une étude approfondie des prix au mètre carré nous a révélé qu'à Paris, l'adage “plus les surfaces sont petites plus les mètres carrés sont chers” se vérifiait bien pour les terrasses : au mètre carré, une terrasse de 20m2 coûte moins cher qu'une terrasse de 5m2".

"Pour ceux qui ne peuvent plus envisager de vivre à Paris sans espace extérieur, rappelons que dans certains arrondissements, une terrasse de 20m2 coûte pratiquement le prix d'une résidence secondaire à la campagne ! Il est d'ailleurs fort à parier que ces terrasses qui étaient déjà rares et chères avant le confinement vont connaître une demande exponentielle dans les prochains mois. Les prix risquent de s'envoler !”.