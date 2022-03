Immobilier : près d'une agence sur deux répond aux exigences discriminatoires des propriétaires

Une agence sur quatre refuse de faire la sélection elle-même mais laisse le propriétaire choisir ses futurs locataires en ne retenant pas "les profils dits arabes ou noirs afin d'éviter les problèmes de voisinage", selon SOS Racisme.

(Boursier.com) — Près de la moitié des agences immobilières (48,5%) accèdent aux exigences discriminatoires des propriétaires, selon SOS Racisme. L'association a réalisé une nouvelle enquête auprès de 136 d'entre elles, dans plusieurs villes de France. Les résultats de ce testing révélés par franceinfo montrent que les personnes d'origine maghrébine ou subsaharienne "ont une chance sur deux de contacter une agence qui accepterait de pratiquer ou de laisser pratiquer une discrimination à leur endroit".

Dans l'échantillon testé par SOS Racisme, une agence sur quatre refuse de faire la sélection elle-même mais laisse le propriétaire choisir ses futurs locataires en ne retenant pas "les profils dits arabes ou noirs afin d'éviter les problèmes de voisinage", soit 32 agences sur 136.

Dans le cadre de cette expérience, 70 agences sur 136 ont refusé d'opérer une sélection sur la base d'un critère discriminatoire racial et les trois d'entre elles rappellent que la loi interdit toutes les formes de discriminations. Elles "appartiennent notamment au réseau de la FNAIM, mais aussi à Century 21, Guy Hocquet, Stéphane Plaza ou encore Orpi", précise franceinfo.

"Turn over"

Jean-Marc Torrollion, le président de la FNAIM (la Fédération nationale de l'immobilier) a reconnu lundi matin sur franceinfo que les résultats étaient "insuffisants", tout en voulant mettre en avant les progrès : "51,5% ne discriminent plus et ce n'était pas le cas auparavant".

Il estime "encourageant" que "la formation obligatoire mise en place récemment" produise "progressivement ses effets. Il y a 6.200 administrateurs de biens en France. Il y a 100.000 personnes qui s'occupent de la location dans nos agences immobilières, il y a du turn over. C'est long mais je suis persuadé que nous sommes sur un chemin vertueux", plaide-t-il. Évidemment, on ne peut qu'être en colère quand on constate ce résultat-là. Mais je crois que les progrès sont là et ils sont significatifs", a expliqué Jean-Marc Torrollion.