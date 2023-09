Immobilier : pourquoi les prix s'envolent à Zurich

18.000 euros le mètre carré en août pour certains appartements dans le centre-ville...

(Boursier.com) — Zurich est devenue l'une des villes les plus prisées du marché immobilier en Europe, avec des prix dépassant Londres et Paris. La demande sur la place financière suisse a été alimentée par les embauches d'entreprises, parmi lesquelles le géant Google, ce qui a fait grimper les prix : 18.000 euros le mètre carré en août pour certains appartements situés dans le centre-ville, selon les données compilées par Bloomberg.

Même dans le canton de Zurich, qui comprend quelques villages de montagne isolés mais aussi des maisons pour de nombreux "navetteurs", les prix sont presque au niveau de Paris. Ils ont bondi de 5,8% en août par rapport à l'année précédente - la plus forte augmentation en 16 mois.

Une exception

Alors que Paris, Vienne et Berlin affichent des baisses sur un an dans leurs derniers chiffres mensuels, les prix sur la plupart des marchés surveillés par le Bloomberg City Tracker sont toujours en hausse, bien que les tendances aient ralenti ou se soient stabilisées.

Malgré la crise immobilière en Suède, les prix à Stockholm, qui souffre d'une pénurie d'options de location, ont augmenté de 4,3% sur un an en août. Madrid et Milan ont enregistré des hausses de plus de 3%. Zurich est cependant clairement une exception. UBS Group, qui est basé dans la ville, la considère comme présentant le risque le plus élevé dans le monde de souffrir d'une bulle immobilière. Les maisons de la ville suisse coûtent 50% plus cher qu'il y a dix ans.

5.000 salariés de Google

Située entre les montagnes et un grand lac, Zurich a des limites naturelles qui restreignent la quantité de logements qu'elle peut offrir, mais la perspective de salaires élevés et le cadre magnifique attirent dans le monde entier. Environ un tiers des 450.000 résidents de la ville sont étrangers. Même si les services financiers représentent un emploi sur dix dans la région, le géant américain Alphabet, maison mère de Google, est devenu l'un des plus gros employeurs locaux.

Actuellement, plus de 5.000 personnes venues de 85 pays travaillent pour le géant de la technologie, qui compte trois campus dans la ville. Un quatrième doit ouvrir plus tard cette année à proximité d'un emplacement existant dans le quartier branché non loin de la célèbre Langstrasse. Ces projets font plus que compenser les inquiétudes concernant les suppressions d'emplois programmées suite au rachat du Crédit Suisse par UBS.