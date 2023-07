Immobilier : Londres au bord de l'asphyxie

Les loyers continuent leur envolée...

(Boursier.com) — Les loyers à Londres n'en finissent plus de monter... Le marché locatif privé de la capitale a explosé ces derniers mois, selon l'analyse des agents immobiliers de Hamptons International, réalisée pour l'agence Bloomberg News. En mai, les loyers moyens dans le Grand Londres s'élevaient à de 2.234 livres (environ 2.900 euros), soit une augmentation de 13% par rapport à la même période l'année dernière.

Les femmes sont particulièrement touchées par ces hausses imprévues. Les coûts de location engloutissent désormais environ les deux tiers du salaire d'une femme travaillant à plein temps, alors qu'un loyer est considéré comme abordable s'il représente 30% ou moins des revenus du ménage. Pour ne rien arranger, les hausses de prix dépassent les hausses de salaire, selon le portail immobilier Zoopla, et les prix continuent d'augmenter.

Les ménages souffrent

Ces mauvais chiffres confirment la crise immobilière traversée par le pays, avec des propriétaires de plus en plus anxieux à l'idée de ne pas pouvoir payer leurs traites. Les coûts de l'hypothèque dans le pays se sont rapprochés d'un pic de 14 ans mardi, alors que le prêt immobilier à taux fixe moyen sur cinq ans est passé à 6,01%.

Et la situation pourrait encore se dégrader : JPMorgan estime que la Banque d'Angleterre pourrait pousser les taux d'intérêt jusqu'à 7% et déclencher un "atterrissage brutal" de l'économie pour étouffer l'inflation. Le principal taux directeur de la banque centrale devrait ainsi augmenter de 2 points de pourcentage supplémentaires par rapport aux 5% actuels.

Selon des recherches menées par l'Institut national de recherche économique et sociale (NIESR), un groupe de réflexion indépendant, la dernière hausse des taux d'intérêt de la BOE verrait 1,2 million ménages britanniques (4% à l'échelle nationale) se retrouver à court d'épargne à la fin de l'année en raison de remboursements de prêts plus élevés. Cela porterait la proportion de ménages insolvables à près de 30% (environ 7,8 millions). Le Pays de Galles et le nord-est de l'Angleterre seraient les plus sévèrement touchés...