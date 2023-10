Immobilier : Lille et Lyon affichent la prime de risque climatique la plus élevée en Europe

AEW, l'un des leaders mondiaux de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs, a publié son quatrième rapport de recherche sur les risques climatiques dans le secteur de l'immobilier.

Pour la première fois, l'étude combine à la fois le risque de transition et le risque physique en une seule prime de risque climatique pour le secteur immobilier européen. Cette prime de risque est estimée à 19 points de base (pdb) pour les actifs prime et 46 pdb pour les actifs non prime...

Le risque de transition est mesuré en fonction des exigences réglementaires sur le long terme qui doivent être respectées afin d'éviter qu'un actif ne devienne obsolète, y compris la consommation d'énergie et la réduction des gaz à effet de serre. Les risques physiques liés au climat se concentrent sur les dommages causés aux bâtiments en raison des crues des rivières et de l'élévation du niveau de la mer.

Hans Vrensen, Responsable Recherche & Stratégie Europe chez AEW, commente : "Pour la première fois, nous avons combiné les risques climatiques mesurables en une seule prime de risque pour les marchés d'actifs "prime" et "non-prime", estimées respectivement à 19 et 46 points de base. Selon notre analyse, la prime de risque de transition s'élève à environ 8 euros au m(2) par an pour les actifs prime. Il s'agit du montant que nous estimons qu'il faudra dépenser pour éviter que les actifs prime ne deviennent obsolètes, conformément à l'échéance actuelle de 2050 fixée par les Accords de Paris. Même si le défi du changement climatique n'est pas sans difficultés pour les propriétaires immobiliers, nous pensons que ces estimations sont soutenables pour le secteur dans son ensemble dans le contexte de budgets de Capex en augmentation. Nous avons utilisé les données et les outils analytiques les plus récents pour notre recherche, mais nous ne pouvons pas nous en contenter. Nous espérons que la disponibilité et la cohérence des données et des outils analytiques continueront de s'améliorer au fil du temps et, à mesure que les réglementations actuelles évolueront pour se rapprocher des engagements de l'Accord de Paris, nous serons en mesure d'affiner davantage nos estimations".

Les principales conclusions de l'étude

* La prime de risque climatique combinée s'élève à 19,4 pdb par an en moyenne sur les 196 segments de marchés européens couverts. Elle est repartie en 3 risques : (1) risque de transition à 15,0 pdb, (2) risque d'inondation fluviale à 3,9 pdb et (3) risque maritime de 0,4 pdb.

* Lille et Lyon affichent la prime de risque climatique la plus élevée, estimée respectivement à 47 pdb et 41 pdb. Londres présente la prime de risque climatique la plus faible parmi les principaux marchés d'investissement européens, estimée à 8 pdb. Les villes allemandes couvertes affichent également une prime de risque climatique inférieure à la moyenne.

* La méthodologie actualisée intégrant les nouvelles trajectoires CRREM version 2.03 entraîne une prime de risque de transition inférieure à celle estimée précédemment, de 8 euros au m(2) par an, contre 9 euros au m(2) par an de juillet 2022.

* Cela signifie que le risque de transition moyen est estimé à 15 pdb par an de la valeur en capital prime sur notre univers de 196 marchés. Il s'agit d'une baisse par rapport aux 48 pdb de l'estimation de 2021, en raison de changements dans la trajectoire et de l'utilisation de la valeur prime en capital comme dénominateur. Dans la méthodologie mise à jour, les changements cycliques des valeurs prime en capital affectent également l'impact en pdb des risques climatiques.

* Les différences entre les secteurs sont restées cohérentes par rapport aux résultats de 2021, les commerces de pied d'immeuble (6 pdb) et les centres commerciaux (8 pdb) affichant l'impact le plus faible. Viennent ensuite les bureaux prime (9 pdb) et le résidentiel (11 pdb), tandis que la logistique prime (42 pdb) affiche l'impact le plus élevé en pdb par an, comme dans l'analyse précédente.

* Ces résultats mis à jour ont été comparés aux estimations de CFP Green Buildings sur les coûts de rénovation requis pour un portefeuille de plus de 500 bâtiments. CFP a montré des différences similaires entre les types d'actifs, mais des niveaux plus élevés. "En fait, la moyenne globale du portefeuille représentait le double de nos estimations de marché, soit 17 euros au m(2) par an, les centres commerciaux se dénotant en particulier" soulignent les analystes.

* Ces écarts entre les résultats des tests CFP et les estimations de marché s'expliquent par la présence d'actifs non prime au sein du portefeuille, ainsi que par les difficultés d'estimation des rénovations requises, telles que les travaux de toiture, de fenêtres ou d'isolation.

* La prime de risque d'inondation fluviale pour les 133 marchés concernés est passée de 3 pdb à 6 pdb par an, tandis que le risque d'élévation du niveau de la mer est passé de 1,3 à 1,8 pdb pour les 47 segments de marché concernés, sur la base des derniers coûts de rénovation et des valeurs en capital. Cependant, si l'on inclut les marchés non couverts, le risque moyen d'inondation des rivières descend à 3,9 pdb et celui de remontée de la mer à 0,4 pdb sur les 196 marchés.

* Pour la prime de risque physique, il a été également testé les résultats de Munich Re de l'année dernière avec le nouvel outil bêta React d'IVM qui estime l'impact des dommages liés aux risques de crue des rivières et d'élévation du niveau de la mer pour chaque bâtiment. Ce test a montré que React n'a identifié aucun risque d'inondation pour les bâtiments dans 26 des 51 villes couvertes sur la base d'un échantillon de plus de 3.300 actifs.

* Pour les villes présentant des risques d'inondation fluviale, les données du test React montrent un impact moyen par bâtiment de 10 pdb, soit plus du triple de la moyenne de 3 pdb pour les zones inondées identifiées par MunichRe l'année dernière. "Sur la base de la version actuelle, React n'offre pas encore d'alternative appropriée, ce qui signifie que nous revenons à nos estimations basées sur MunichRe de l'année dernière et les ajoutons à notre prime de risque de transition à jour".

* Au global, les coûts de rénovation à prévoir pour la réduction d'énergie ou la réparation des dommages fluviaux devraient être relativement équivalents entre actifs existants, prime ou non prime (en termes de localisation ou de qualité du bail, notamment). Cependant, les Capex requis pour l'efficacité énergétique augmentent à 46 pdb en moyenne pour des actifs non prime en Europe, contre 19 pdb pour des actifs prime. La différence s'explique principalement par des coûts rapportés à une valeur vénale plus faible pour les actifs non primes et donc proportionnellement plus élevés...