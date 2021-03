Immobilier : les Français prêts à s'éloigner de leur lieu de travail pour gagner en qualité de vie ?

Immobilier : les Français prêts à s'éloigner de leur lieu de travail pour gagner en qualité de vie ?









57% des Français prennent désormais en compte la possibilité de faire un bureau dans le choix d'un logement

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après une année marquée par des périodes successives de confinement et couvre-feu, Liberkeys, néo-agence immobilière, dévoile une étude inédite, réalisée en partenariat avec Poll&Roll, sur le temps de trajet que les Français sont désormais prêts à consacrer entre leur domicile et leur lieu de travail pour gagner en qualité de vie.

Alors qu'en 2018, ils passaient en moyenne 1h et 22 minutes par jour, tous transports confondus entre leur travail et leur domicile, sont-ils prêts à rallonger ce temps, compte tenu de la généralisation du télétravail, pour gagner en qualité de vie ?

Des Français prêts à s'éloigner de leur lieu de travail pour gagner en qualité de vie

Alors qu'à l'issue du 1er confinement de multiples enquêtes et sondages révélaient une forte envie des Français de quitter les grandes villes pour vivre dans des logements plus grands ou plus proches de la nature, la généralisation du télétravail qui perdure jusqu'à aujourd'hui n'en a pas moins amoindri cette envie. En effet, le rapport des Français vis-à-vis de leur travail a profondément été bousculé. Désormais, le cadre professionnel a pris ses marques dans la sphère privée incitant certains à repenser leur qualité de vie...

Une meilleure qualité qui passe notamment par un éloignement des Français de leur lieu de travail et qui est motivé par 3 raisons principales, révélées dans le cadre de cette étude inédite :

1. Avoir un logement plus grand (37%)

2. Avoir un espace extérieur ou un plus grand espace (36%)

3. Payer moins cher son logement (32%)

Pour ce faire, ils sont 51% à déclarer être prêts à rallonger de 30 minutes leur temps de trajet pour se rendre sur leur lieu de travail et 21% à ajouter jusqu'à 1h et plus !

La pérennisation du télétravail comme condition pour allonger son temps de trajet

Un éloignement qui sera conditionné par la possibilité, sur le long terme, de télétravailler... En effet, l'étude révèle que près d'1/4 des Français déclarent avoir besoin d'1 jour ou 2 de télétravail par semaine pour s'éloigner de son lieu de travail et plus d'1/4 d'entre eux entre 3 et 5 jours de télétravail. Des chiffres qui peuvent toutefois varier selon les régions...

Si dans le Sud et le Nord-Est ce chiffre est relativement stable, en région parisienne ils sont 45% à déclarer avoir besoin entre 3 et 5 jours de télétravail pour changer d'environnement tandis que dans le Nord-Ouest ils sont 12%.

La possibilité de faire un bureau chez soi : critère déterminant dans le choix du logement

Sans surprise, le télétravail a fait naitre chez les Français un besoin de confort supplémentaire afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions chez soi. En ce sens, cette étude révèle que pour 57% d'entre eux, avoir la possibilité de faire un bureau dans leur bien est désormais un critère déterminant dans le choix d'un logement. Une tendance relativement stable dans toutes les régions sauf dans le Sud-Ouest où ce chiffre s'élève à 67%...

La réalité post-crise sanitaire sera sans doute différente, mais ces prises de conscience et ces décisions seront à prendre en compte par l'ensemble de la profession pour amener des réponses et des solutions aux projets immobiliers des Français...