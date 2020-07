Immobilier : Laforêt poursuit ses ambitions de recrutements

En 2020, 1.000 postes sont ainsi à pourvoir sur toute la France, ainsi qu'au siège du groupe. Ils concernent l'ensemble des métiers de l'immobilier : vente, location, gestion locative, syndic de copropriété et encadrement...

Crédit photo © Bernard Touillon

(Boursier.com) — Si le confinement a contraint les agences Laforêt à baisser leurs rideaux pendant quelques semaines, l'activité immobilière du réseau ne s'est pas arrêtée pour autant !... Grâce à la digitalisation d'une partie de ses services, ses conseillers ont poursuivi les visites (virtuelles) et finalisé les projets en cours.

Alors que les agences ont rouvert début mai, Laforêt déroule son plan annuel de recrutement pour trouver ses futurs collaborateurs et gagner des parts de marché. En 2020, 1.000 postes sont ainsi à pourvoir sur toute la France, ainsi qu'au siège du groupe. Ils concernent l'ensemble des métiers de l'immobilier : vente, location, gestion locative, syndic de copropriété et encadrement...

En juin, notre site Laforêt.com a reçu 1.600.000 visites, preuve que la volonté des Français est forte de poursuivre leurs projets immobiliers. Les mois de juillet et août s'annoncent très actifs en nombre de transactions. Les projets du printemps qui ont été retardés ou repoussés sont de nouveau d'actualité, d'autant qu'ils ont été bien mûris durant le confinement. Nous avons donc besoin de consolider nos équipes sur le terrain, mais aussi au siège, pour continuer à travailler dans les meilleures conditions tout en assurant la qualité de service à laquelle nos clients sont habitués", souligne Yann Jéhanno, président de Laforêt.

Question de valeurs

"Avec ou sans diplôme, débutants ou en reconversion professionnelle, tous les candidats sont les bienvenus, quel que soit leur profil, pour peu qu'ils partagent les valeurs de proximité et de professionnalisme du réseau". Pour apprendre leur métier ou se perfectionner, ces futurs talents accéderont, comme c'est déjà le cas pour les 4.000 collaborateurs de l'enseigne, à un ensemble de formations au sein du Campus Laforêt, qui permet une montée en compétences tout au long de leur parcours au sein du groupe.

"Ils sont ainsi invités à rejoindre une enseigne qui se distingue sur son secteur par ses capacités d'innovation et d'accompagnement. No 1 de la confiance depuis 10 ans, élue meilleure agence immobilière et meilleur employeur en 2020, Laforêt propose un cadre de travail épanouissant et une structure solide à tous les candidats motivés" poursuit le réseau.

Rendez-vous en ligne

Récemment, l'enseigne a lancé un nouveau rendez-vous régulier et 100% digital, Visio Carrières... Celui-ci permet à toutes les personnes intéressées par le secteur de l'immobilier de découvrir les différents métiers et les fondamentaux de l'enseigne.

Les deux premières sessions, qui se déroulaient respectivement le 25 juin et le 2 juillet dernier, ont chacune rassemblé une centaine de participants. La prochaine se tiendra le 28 juillet. Pour s'inscrire, rendez-vous sur www.laforêt.com.