Immobilier Francilien : quel est le profil des nouveaux emprunteurs ?

Basée sur 33.000 prêts accordés sur l'ensemble de l'année 2019 par le Crédit Agricole d'Ile-de-France et le Crédit Agricole Brie-Picardie, une nouvelle étude en dit long sur le budget des Franciliens destiné à leurs projets immobiliers !

Crédit photo © Capelli

(Boursier.com) — Basée sur 33.000 prêts accordés sur l'ensemble de l'année 2019 par le Crédit Agricole d'Ile-de-France et le Crédit Agricole Brie-Picardie, les deux établissements dévoilent une étude qui éclaire sur le budget que les Franciliens allouent à leurs projets immobiliers et sur leurs choix géographiques d'investissement...

Qui sont les nouveaux emprunteurs franciliens ?

Les primo-accédants sont âgés en moyenne de 34 ans et empruntent presque 286.000 euros (+2,3% par rapport à 2018) sur une durée de 272 mois. La tendance est moins prononcée du côté du montant moyen du projet alloué, celui-ci atteint 342.000 euros, soit une augmentation de 0,6% sur la même période. Ils représentent 58% des emprunteurs et achètent surtout dans l'ancien aux portes de Paris.

Seulement 16% d'entre-eux investissent dans Paris intra-muros... Les "secundo-accédants" sont âgés en moyenne de 41 ans et empruntent environ 494.500 euros (+8,4%) sur 211 mois. En parallèle, le montant moyen du projet augmente de 5% passant à 628.000 euros. Ils privilégient la qualité de vie et recherchent des localités où il fait bon vivre, tout en restant connectés à Paris. Les moyens de transport, les espaces verts et les établissements scolaires sont leurs critères prioritaires. ..

Où investissent-ils ?

Les trois départements franciliens les plus plébiscités par les nouveaux acquéreurs sont les Hauts-de-Seine, avec une augmentation de plus de 17% du montant moyen du prêt et de 14,3% pour le montant moyen du projet. Boulogne-Billancourt est la commune la plus prisée de ce département. Les Yvelines, avec une augmentation de plus de 6% du montant moyen du prêt et de 5,2% pour le montant moyen du projet arrive en seconde position. Versailles est la commune la plus prisée de ce département.

Enfin, l'Essonne se situe sur la troisième marche du podium, avec une augmentation de plus de 4% du montant moyen du prêt et de 2,3% pour le montant moyen du projet. Massy est la commune la plus prisée de ce département...

L'année 2019 marque donc un léger coup d'arrêt pour Paris qui perd la 3ème place de ce podium au profit de l'Essonne.

De l'utilité de cette étude pour les Franciliens...

Parce que définir son budget est une étape indispensable dans un projet immobilier, les deux Caisses Régionales du Crédit Agricole permettent aux Franciliens d'accéder aux données anonymisées de leurs prêts bancaires pour chacune des communes franciliennes. Coût moyen du prêt, budget moyen, âge moyen de l'acquéreur, etc... il leur est désormais possible de comparer leur projet à ceux déjà réalisés grâce à des données actualisées chaque semestre.

Avec le site de géodécision "Où acheter en Île-de-France",le Crédit Agricole souhaite apporter plus de transparence au marché de l'immobilier francilien et contribuer à la prise de décision dans un moment de vie important...