Immobilier : En Europe, la pandémie renforce l'écart de performances entre les villes

Londres, à la première place européenne en termes de croissance selon l'indice LaSalle

(Boursier.com) — Pour la cinquième année consécutive, Londres occupe la première place du classement européen des prévisions en termes de demande immobilière, selon la dernière édition annuelle de l'indice de croissance des villes européennes (ECGI) publiée par le gestionnaire d'investissements immobiliers LaSalle Investment Management.

Depuis l'édition 2020, Paris a néanmoins comblé l'écart avec sa principale concurrente, le niveau de qualification de la population parisienne restant élevé tandis que les perspectives d'emploi dans le secteur des services à Londres tendent à diminuer...

L'ECGI (ex E-REGI) est l'indice de croissance des villes européennes réalisé par LaSalle depuis 2000. Il identifie les régions et villes européennes affichant la meilleure combinaison entre perspectives de croissance (PIB, emploi dans le secteur des services et capital humain), richesse actuelle et environnement commercial...

Transparence affichée

Analysés ensemble, ces critères permettent d'indiquer la performance du marché à venir et d'établir un cadre de référence pour constituer un portefeuille d'actifs immobiliers. Soucieux d'affiner en permanence sa méthodologie, LaSalle a, cette année, intégré à ses critères d'évaluation la transparence dans des domaines tels que les performances d'investissement, le cadre réglementaire et le développement durable.

Les villes européennes les plus performantes, Londres et Paris, ont fait preuve de solidité et de résilience lors du ralentissement économique lié à la pandémie en affichant des résultats moyens stables.

D'autres villes performantes telles que Stockholm (quatrième), Luxembourg (cinquième) et Munich (sixième), ont obtenu des scores proches de 2019, avant la crise sanitaire. Quant aux villes espagnoles comme Madrid (qui se hisse malgré tout à la troisième place), Barcelone (septième) et Séville (quatorzième), elles ont enregistré un niveau de reprise supérieur à celui de la plupart des villes en Europe...

Queue de peloton

À l'inverse, les villes en queue de peloton s'affaiblissent encore : le score de 49 des 93 villes européennes étudiées par LaSalle dans l'ECGI a diminué en 2021 par rapport à l'année précédente, ce qui constitue le plus grand nombre de baisses depuis 2009. Par conséquent, le clivage entre villes performantes et villes moins performantes s'accroît...

Cette nouvelle édition de l'ECGI souligne la résilience des marchés de Londres et Paris, ce Big Two dominant le classement depuis le lancement de l'étude en 2000. Dans un environnement macroéconomique très difficile, la majeure partie des villes a enregistré une dégradation de leurs perspectives de croissance depuis la crise financière mondiale. Malgré cela et malgré l'impact d'un accord Brexit plus dur que prévu, Londres et Paris continuent de se distinguer par la qualification élevée de leur main-d'oeuvre, leur PIB et les belles perspectives de croissance de leur marché du travail, également associés à une échelle de risque sur le plan commercial relativement faible explique Brian Klinksiek, Head of European Research & Global Portfolio Strategies LaSalle.

Même si la pandémie a modifié de nombreuses hypothèses établies quant à la fonction de divers types de biens immobiliers, nous restons convaincus que les indicateurs de croissance pris en compte par l'ECGI demeureront utiles pour identifier les marchés immobiliers présentant des opportunités de surperformance qui, combinés aux informations relatives à l'offre et aux valeurs financières, permettront aux investisseurs d'optimiser l'organisation de leurs portefeuilles d'actifs immobiliers. Il est intéressant de constater, cette année, l'émergence de plusieurs villes espagnoles en tant que marchés d'investissement potentiellement attractifs grâce à leur fort niveau de reprise attendu après la pandémie poursuit Brian Klinksiek.