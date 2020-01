Immobilier de montagne : Val d'Isère est la station la plus chère de France

Les prix de Val d'Isère (11.665 euros/m2) et de Courchevel (10.242 euros/m2), les stations françaises les plus onéreuses, ont des tarifs comparables, voire supérieurs aux arrondissements parisiens les plus recherchés !

Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — A l'approche des vacances d'hiver, 'Meilleurs Agents', leader de l'estimation immobilière en ligne dévoile les prix de l'immobilier dans plus de 100 stations de ski réparties sur l'ensemble des massifs français.

La plateforme a également calculé l'effet de la proximité des remontées mécaniques sur les prix... Les Alpes du Nord sont le massif où les prix ont le plus grimpé +5,6% en un an. C'est aussi le massif le plus cher avec un prix moyen au m2 de 4.895 euros, similaire aux prix des grandes villes françaises comme Bordeaux ou Lyon par exemple...

Les Alpes du Nord, champion toute catégorie

“L'accessibilité, les infrastructures du domaine, les activités dans la station, l'offre de commerce déterminent le prix immobilier à la montagne. Les prix des Alpes du Nord s'expliquent donc par la présence des plus grands domaines skiables et des stations ayant le plus d'infrastructures, prisés par une clientèle aisée notamment francilienne et internationale.“ déclare Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents.

Encore des stations abordables

Toutes les stations du massif ne sont toutefois pas hors de prix puisque l'on peut s'offrir un bien à Gresse-en-Vercors pour 1.594 euros/m2.

Dans les Alpes du Sud, Auron arrive en haut du podium... Avec un prix moyen au m2 de 2.549 euros, sensiblement similaire aux prix jurassiens et près de deux fois inférieurs à ceux des Alpes du Nord, les prix dans les Alpes du Sud s'expliquent par un manque d'accessibilité des stations et par leurs tailles, de moindre envergure que celles des Alpes du Nord. Également, elles sont principalement recherchées par les habitants de la région PACA.

Les Pyrénées restent bon marché

Les Pyrénées reste un massif abordable avec un prix moyen (1.940 euros/m2). La station la plus chère est ici Cauterets avec un prix de 2.268 euros/m2. Les stations des Pyrénées sont plébiscitées par les Toulousains, voire les Bordelais ayant un pouvoir d'achat inférieur à celui des Franciliens. Par ailleurs, la clientèle internationale y est rare, à l'exception des skieurs espagnols...

Dans le Jura (2.484 euros/ m2), les stations sont très familiales et les prix légèrement inférieurs à ceux des Alpes du Sud... Ces stations sont plébiscitées par les Parisiens et les Lyonnais, étant donné leur accessibilité en train ou en voiture depuis ces bassins de population.

La station la moins chère de France est dans les Vosges

Enfin, dans le Massif-Central et dans les Vosges, le marché de l'immobilier est plus local. Saint-Maurice-sur-Moselle (1.189 euros/m2) située dans les Vosges est la station la moins chère de France !

Autre enseignement de l'étude, l'impact de la proximité des remontées mécaniques (moins de 2 min à pied) est réel puisqu'il fait grimper les prix de +12,5%, tous massifs confondus par rapport aux biens situés entre 15 et 20 minutes à pied des remontées. Cet effet passe à +9,1% si on se situe à moins de 5 min à pied !...

Méthodologie

Les prix et les indices de Meilleurs Agents reposent sur une approche économétrique : la méthode hédonique. Cette méthode permet de "gommer" les effets des spécificités des logements sur le prix afin de suivre la valorisation de biens de référence au cours du temps.

Le prix est celui à l'échelle de la ville si la station de ski s'étend sur toute la ville. Dans le cas contraire, le prix est calculé à partir des transactions dans un rayon de 750 mètres autour du centre de la station.