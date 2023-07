Immobilier commercial : chute des transactions en France

Dégringolade de 61% au deuxième trimestre...

(Boursier.com) — La baisse des investissements dans l'immobilier commercial s'est accélérée au deuxième trimestre en France, avec des inquiétudes grandissantes pour le secteur, liées à l'impact de l'envolée des taux d'intérêt. Le nombre de transactions concernant des bureaux, des locaux commerciaux et des entrepôts a chuté de 61% par rapport à l'an dernier, à 2,5 milliards d'euros, soit le niveau le plus bas en au moins trois ans, selon un rapport d'Immostat consulté par l'agence de presse Bloomberg.

Il s'agit de la troisième baisse trimestrielle consécutive, après des contractions de 35% et 52% au cours des deux trimestres précédents. Ces données prennent en compte les transactions d'un montant de plus de 4 millions d'euros de quatre courtiers, dont BNP Paribas Real Estate et Cushman & Wakefield.

Pas d'entente sur les prix

Le marché de l'immobilier commercial s'est grippé à travers l'Europe, alors que les acheteurs et les vendeurs ont du mal à s'entendre sur les prix. Les investissements en région parisienne ont également chuté de 61% à 1,8 milliard d'euros, alors que les prix continuaient de baisser. Le prix moyen pour les bureaux dans la région a baissé de 9% à 7.420 euros le mètre carré, son niveau le plus bas depuis le troisième trimestre 2019.

La surface totale des nouvelles ventes ou locations de bureaux occupés par leurs acquéreurs, également connue sous le nom de 'take-up' a chuté de 19% pour atteindre 421.000 mètres carrés au cours du trimestre. Dans le même temps, l'offre immédiate de bureaux continue d'augmenter, gagnant 10% par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,5 millions de mètres carrés.