Immobilier : à Londres, le prix des maisons en baisse pour la 1ère fois depuis 2019

Le coût moyen d'une maison dans la capitale a baissé de 0,6% par rapport à juin 2022, pour atteindre pour 616.600 euros.

(Boursier.com) — Les prix de l'immobilier à Londres ont baissé d'une année sur l'autre pour la première fois depuis 2019, selon des données officielles qui pourraient bien indiquer qu'une chute plus large du marché immobilier se prépare. Le coût moyen d'une maison dans la capitale a baissé de 0,6% par rapport à juin 2022, pour atteindre 528.000 £ (616.600 euros), selon les données du Bureau de la statistique nationale (ONS). La dernière baisse à Londres remonte à novembre 2019 (-1,2%) et c'est la première fois que l'une des régions anglaises connaît une contraction depuis mai 2020.

La baisse à Londres indique que la flambée des taux d'intérêt commence à peser sur l'activité, les acheteurs ayant tendance à emprunter davantage que dans le reste du pays. Les économistes ont averti que les prix à l'échelle nationale pourraient chuter de 10% cette année.

Londres reste bien au-dessus du reste du pays

Les données officielles sont basées sur les transactions inscrites au registre foncier et ont montré que les prix des maisons au Royaume-Uni étaient étonnamment résilients jusqu'à présent, ne reculant que de 1,8% par rapport au pic de novembre. Ces chiffres retardent de plusieurs mois les conclusions des prêteurs hypothécaires Nationwide et Halifax, qui observent de leurs côté des baisses plus prononcées en fonction des prêts qu'ils accordent.

Les prix de l'immobilier à Londres sont toujours bien au-dessus de leur niveau pré-pandémique. Ils ont reculé de 2,9% par rapport à leur sommet de septembre 2022. Selon l'ONS, la baisse est principalement due à des effets de base. La capitale est ainsi la seule région à connaître une baisse d'une année sur l'autre des prix de l'immobilier, et malgré ce tassement, les propriétés de la capitale soient encore bien plus chères que partout ailleurs.