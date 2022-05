Immobilier : 5,7 millions de m2 de bureaux seront livrés en 2022 en Europe

Cependant, la hausse des coûts de construction, ainsi que la pénurie de matériaux et de main-d'oeuvre mettent les chaînes d'approvisionnement en tension et retardent certaines livraisons de bureaux...

(Boursier.com) — D 'après les dernières analyses du conseil international en immobilier Savills, plus de 5,7 millions de m2 de nouvelles surfaces de bureaux seront livrés en Europe en 2022, dont 49% déjà loués. 5,1 millions de m2 supplémentaires sont prévus pour 2023, dont 23% déjà loués. Au total, sur les deux prochaines années, ces chiffres marquent une hausse de 43% par an du volume moyen de livraison par rapport aux cinq dernières années.

Cependant, la hausse des coûts de construction ainsi que la pénurie de matériaux et de main-d'oeuvre mettent les chaînes d'approvisionnement en tension et retardent certaines livraisons de bureaux. De plus, ces facteurs impactent les coûts d'aménagement intérieur, qui sont dans certains pays européens comme le Royaume-Uni, à la charge du preneur tandis qu'ils sont dans les pays d'Europe du Nord à la charge du bailleur...

Berlin et Munich en forme

En termes de mètres carrés construits, Berlin (1,8 millions de m2) et Munich (1 million de m2) disposeront du pipeline de projets en développement le plus important d'Europe à la fin de l'année prochaine affirme le conseil international en immobilier. Barcelone (8,3%), Dublin (7,7%), Budapest (7,3%) et Berlin (5,6%) connaîtront la proportion de projets développés en blanc, la plus forte par rapport au stock existant à la fin 2023.

D'après Serge Vayer, Head of Occupier Services, Savills France, "la prochaine grande question concerne l'avenir du stock de bureaux de seconde main face au risque d'obsolescence qui les menace, ainsi que les montants que les propriétaires seront prêts à investir pour s'assurer que leurs immeubles continuent à pouvoir être attractifs aux yeux des utilisateurs. Nous nous attendons à ce que le fossé entre les loyers prime et seconde main se creuse, créant de nouvelles opportunités pour les promoteurs de rénover des actifs plus anciens et ainsi augmenter leur valeur locative."

Mike Barnes, Associate Director, Savills Commercial Research, observe que "bien que le pipeline de projets de bureaux en Europe soit toujours aussi important que lors des années précédentes, l'intérêt des preneurs pour des espaces de bureaux économes en énergie, continue à grandir afin de respecter leurs cibles d'émissions carbone pour 2030. La hausse des prix de l'énergie contribuera à accélérer la demande des locataires pour des immeubles de bureaux plus performants sur le plan énergétique. Nous pensons pour ces raisons que davantage de programmes seront construits en gris. De manière générale, nous nous attendons à ce que la demande placée européenne en bureaux, monte à 9 millions de m2 environ en 2022 et maintienne ce rythme en 2023, conforme à la moyenne des cinq années précédentes, avec des locataires qui reprennent confiance et redémarrent leurs projets de déménagement avec la fin de la pandémie."

Faiblesse des rendements locatifs sur les marchés de bureaux "core"

En raison de la faiblesse des rendements locatifs sur les marchés de bureaux "core" en Europe, la proportion d'investissements dans le stock prime existant chute, les promoteurs comptant désormais pour une plus grande proportion des transactions à des fins d'investissement, observe Savills.

Ces six derniers mois, les promoteurs comptaient ainsi pour 23% du total des investissements en bureaux, soit une hausse de 19% par rapport au chiffre antérieur à la pandémie d'après RCA, les investisseurs institutionnels continuant à conserver leurs actifs core tandis que les promoteurs recherchent des opportunités leur permettant de convertir des actifs secondaires en actifs prime...