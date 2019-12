Île-de-France : implantation du "Venter Center Of Excellence"

Programme de co-investissement européen de 2 Milliards d'euros à destination des entreprises de santé européennes.

(Boursier.com) — A l'occasion des rencontres de l'Institut Européen de l'Innovation et des Technologies en santé (EIT Health), Valérie Pécresse, Présidente de la Région l'Île-de-France, a annoncé l'implantation à Paris du futur siège du Venter Center of Excellence, un fonds de co-investissement de 2 milliards d'euros piloté par EIT Health et en collaboration avec le Fond européen d'investissement (FEI).

En concurrence avec Luxembourg et Munich, c'est donc la Région Île-de-France qui a été sélectionnée pour accueillir ce nouvel instrument financier à destination des entreprises européennes du secteur de la santé. Il donnera à ces dernières les moyens de se développer et concurrencer ses homologues étrangers.

Outre la création de 15 emplois, le Venter Center of Excellence a vocation à devenir un puissant outil de rayonnement et d'attractivité pour la région Île-de-France, la France et l'Europe.

Attractivité et visibilité

Cette opération s'inscrit dans la démarche affirmée de la Région de renforcer l'attractivité et la visibilité des industries de santé franciliennes. Dans ce cadre, la Région soutient l'implantation du Venter Center of Excellence à hauteur de 200 000 euros, pour l'accompagner dans son installation...

Le Venture Centre of Excellence (VCoE) est un programme européen dans le secteur de la santé et des sciences de la vie, conçu et lancé par l'équipe parisienne de EIT Health France, au nom de EIT Health dans son ensemble, en coopération avec le Fonds Européen d'Investissement (FEI).

Une durée de 15 ans

Ce programme, d'une durée de 15 ans est conçu pour augmenter les co-investissements et les relations stratégiques sur la scène européenne des start-ups innovantes du secteur des sciences de la vie et de la santé. Au terme des 15 ans de la durée du programme, la valeur totale des nouvelles transactions réalisées dans le cadre du VCoE dépassera les 2 milliards d'euros.

Pour mémoire, la région Île-de-France concentre plus de 320.000 emplois dans la filière des sciences de la vie et des industries de santé et s'appuie sur le pôle de compétitivité Medicen pour structurer la filière régionale des industries de Santé.

Au cours de la mandature c'est près de 170 Millions d'Euros de subvention qui auront été affectées à cette filière tant pour la recherche académique que pour soutenir des plates-formes technologiques ou des entreprises innovantes...