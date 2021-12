Ikea va faire monter ses prix de 9%

Le groupe suédois fait face à des problèmes d'approvisionnement et à une flambée des coûts des matériaux.

(Boursier.com) — Ikea va augmenter ses prix de 9% en moyenne, en raison des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement et de la flambée des coûts des matériaux, au coeur de la pandémie. Le fabricant de meubles suédois s'est bâti une réputation pour ses meubles à bas prix mais élégants, mais ne peut plus actuellement tenir la cadence.

"Malheureusement, pour la première fois depuis que des coûts plus élevés ont commencé à affecter l'économie mondiale, nous allons devoir répercuter certaines hausses de coûts sur nos clients ", a indiqué Ingka Group, une holding d'Ikea qui regroupe plus de 90% de ses magasins, dans un communiqué.

"Contraintes significatives"

Le groupe explique faire face à des "contraintes significatives sur le transport et les matières premières qui tirent les coûts, sans pause envisagée dans un futur proche. Les perturbations sont attendues pour la plupart de l'année 2022".

L'impact devrait être plus important en Amérique du Nord, en raison des coûts opérationnels, de transport et de logistique. Le journal britannique 'The Guardian', qui a d'abord donné l'information, estime que certains prix ont augmenté jusqu'à 50% dans les magasin Ikea depuis Noël. Par exemple, un bureau Malm est passé de 90 livres (107 euros) à 150 £ (179 $), selon des analyses d'archives du site Web d'Ikea.

Ikea compte 463 magasins dans le monde.