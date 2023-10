Ikea va baisser les prix de certains de ses produits

Le géant de l'ameublement fait marche arrière après avoir pratiqué des hausses de prix ces derniers mois...

(Boursier.com) — Ikea , le géant du meuble en kit, a commencé à baisser ses prix après une année marquée par une forte inflation et par la faiblesse de la confiance des consommateurs sur la plupart de ses marchés. "Je pense que 2023 a été l'année où nous avons franchi un cap sur les prix et recommencé à les baisser", a déclaré Jon Abrahamsson Ring, le PDG du groupe Inter Ikea, dans une interview. Ces réductions vont par exemple concerner la très populaire étagère à livres Billy, dont le prix va reculer de 20%.

L'entreprise de meubles avait augmenté les prix pour les franchisés en début d'année dans un contexte de flambée des coûts dans sa chaîne d'approvisionnement. Depuis mai, cette pression s'est atténuée à mesure que " les prix des matières premières et les coûts de transport vont dans la bonne direction ", a expliqué Jon Abrahamsson Ring.

Record de ventes en 2023

Les ventes au détail d'Ikea ont atteint un nouveau record à 47,6 milliards d'euros pour l'exercice 2023, soit une augmentation de 7,3% après ajustement des effets de change, grâce aux hausses de prix de l'année précédente et du premier semestre. Mais le groupe corrige le tir : non seulement la concurrence pour capter le portefeuille des consommateurs s'intensifie mais "ce portefeuille devient également plus mince", a déclaré le dirigeant, soulignant que la crise actuelle du coût de la vie plombe la demande chez les détaillants du monde entier.

La disponibilité des produits dans les magasins Ikea s'est améliorée en 2023 après les pénuries mondiales des années précédentes. Les restrictions liées au Covid ayant été entièrement levées, les visiteurs sont de retour dans les magasins physiques, et les ventes en ligne d'Ikea sont restées quasi-stables. L'entreprise a par ailleurs continué à développer de plus petits magasins, ajoutant à sa liste plus de 70 emplacements. L'entreprise est également entrée sur un nouveau marché en Amérique du Sud avec une ouverture de magasin en Colombie.