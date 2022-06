IFC va investir dans BlaBlaCar pour développer la mobilité partagée longue distance au Brésil

L'investissement de 15 M$ fait par la branche du secteur privé du groupe de la Banque mondiale accompagnera l'expansion de la plateforme de covoiturage et de bus au Brésil

(Boursier.com) — IFC a signé un accord d'investissement avec BlaBlaCar pour soutenir sa croissance au Brésil, afin d'y développer l'accès à des déplacements abordables, pratiques et écologiques. L'investissement de 15 millions de dollars fait par IFC, la branche du secteur privé du Groupe de la Banque mondiale, accompagnera l'expansion de la plateforme de covoiturage et de bus au Brésil, où BlaBlaCar compte déjà 12 millions de membres...

Fondée en 2006 et établie au Brésil depuis 2015, BlaBlaCar utilise la technologie pour optimiser le remplissage des sièges vides sur la route, en mettant en relation les voyageurs qui partagent des trajets en covoiturage ou en bus. Sa communauté représente le plus grand réseau de transport économisant du C02 , avec plus de 100 millions de membres dans le monde.

"Nous allons pouvoir nous appuyer sur la grande expérience d'IFC dans les pays en développement pour continuer de faire grandir notre offre de voyage longue distance au Brésil et dans les autres marchés émergents où nous opérons", a déclaré Nicolas Brusson, Directeur Général et Cofondateur de BlaBlaCar. "Nous avons l'opportunité d'améliorer l'accès à une mobilité pratique, sûre et abordable sur ces marchés, en développant encore notre offre de covoiturage et en accélérant la digitalisation des bus."

Croissance rapide

BlaBlaCar connaît une croissance rapide au Brésil et se remet bien de l'impact de la pandémie avec deux fois plus de passagers aujourd'hui qu'en 2019. Au premier trimestre 2022, la plateforme a enregistré une moyenne de 250.000 nouveaux membres chaque mois. Depuis 2020, elle propose également des billets de bus sur sa plateforme brésilienne afin de soutenir la digitalisation des compagnies de bus dans ce pays. Elle compte aujourd'hui 12.000 itinéraires au Brésil desservis par 125 compagnies de bus. D'ici fin 2022, elle devrait réunir 300 compagnies partenaires...

"La numérisation des transports crée de nouvelles opportunités pour les économies émergentes afin de surmonter le manque d'infrastructures physiques adéquates", a déclaré Makhtar Diop, Directeur Général d'IFC. "Cet investissement, aidant BlaBlaCar à poursuivre son expansion en Amérique latine et dans d'autres marchés émergents, reflète notre engagement à soutenir l'adoption de modèles commerciaux innovants et respectueux du climat dans les marchés émergents, et à accroître l'accès des populations à des services de qualité, en particulier parmi les femmes, les jeunes et les communautés rurales."

Ventes en ligne à développer

La demande des voyageurs en matière de transport routier longue distance est élevée sur un territoire aussi vaste que le Brésil, mais les infrastructures sont souvent peu adaptées. Avec l'aide du secteur privé, le pays peut moderniser ses infrastructures de transport et relever des défis tels que l'opacité des prix et la sécurité.

Actuellement, les billets physiques sont encore largement majoritaires, les ventes en ligne représentant moins de 15% des ventes de billets de bus...