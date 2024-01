Iberia : grève du personnel au sol, 400 vols annulés ce week-end !

La période de l'Epiphanie est cruciale pour les Espagnols, qui voyagent beaucoup pour retrouver leur famille.

(Boursier.com) — La compagnie aérienne espagnole Iberia a annulé 400 vols en raison d'une grève de quatre jours de son service de personnel au sol. Le mouvement devrait commencer vendredi, veille de l'Epiphanie, une période de vacances cruciale dans le pays...

Les annulations de vols, qui concernent également la compagnie aérienne low-cost Iberia Express et la compagnie régionale Air Nostrum auront au total un impact sur plus de 45.000 passagers. Iberia a fait ces annonces dans un communiqué à l'issue des discussions avec les syndicats espagnols UGT et CCOO, qui se sont soldées mercredi soir sans accord.

Le directeur général d'Iberia, Juan Cierco, a annoncé que la grève entraînerait des perturbations "très importantes" pour des milliers de voyageurs, avertissant que même si ces annulations étaient annoncées au dernier moment, il serait impossible de reprogrammer les vols...

Période clé pour les Espagnols

La période est importante pour les voyageurs : en Espagne, les cadeaux de Noël sont traditionnellement offerts le 6 janvier, jour de l'Epiphanie où les les chrétiens fêtent la visite des rois mages à l'enfant Jésus, avec des défilés colorés organisés la veille dans tout le pays. De nombreux Espagnols voyagent pour rejoindre leur famille pendant cette période.

Le personnel au sol d'Iberia, qui inclut par exemple les manutentionnaires en charge des bagages, protestent contre les contrats signés l'opérateur aéroportuaire Aena, contrôlé par l'Etat, avec de nouveaux prestataires. Ces fournisseurs se sont engagés à maintenir le personnel d'Iberia, mais les syndicats craignent une dégradation de leurs conditions de travail...