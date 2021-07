iBanFirst recrute plus de 50 collaborateurs pour accompagner sa croissance

Les recrutements portent principalement sur des profils de commerciaux.

(Boursier.com) — Afin de soutenir sa croissance exponentielle, iBanFirst, acteur international spécialisé dans les transactions multidevises dédiées aux entreprises, recrute une cinquantaine de collaborateurs d'ici la fin de l'année 2021...

Les recrutements portent principalement sur des profils de commerciaux. Toutefois, la fintech est aussi à la recherche de talents sur les fonctions supports telles que Finance ; Compliance ; Middle Office, Risk ou encore Produit.

Ces embauches viennent soutenir une activité ultra dynamique, renforcée par la récente opération financière de 200 millions d'euros avec l'américain Marlin Equity Partners opérée en mai dernier. Parmi les opportunités à pourvoir, iBanFirst ouvre 20 postes en France et 39 en Allemagne, Belgique, Pays Bas, Roumanie et Bulgarie.

Transactions multidevises rapides

Acteur international des services financiers proposant des solutions au-delà des frontières bancaires, iBanFirst aide les PME internationales à se développer en leur permettant de réaliser des transactions multidevises rapides, sécurisées et économiques. Grâce à iBanFirst, les équipes financières peuvent envoyer et recevoir des paiements dans plus de 30 devises et se couvrir contre les risques de change...

Fondée par Pierre-Antoine Dusoulier en 2013, iBanFirst compte à ce jour plus de 250 collaborateurs. Après plus d'un an de crise sanitaire, le télétravail est, et reste un mode d'organisation privilégié au sein de la fintech. En effet, chez iBanFirst, les nouveaux collaborateurs se voient eux aussi offrir la possibilité de télétravailler, parfois même à temps plein pour certains types de postes. Depuis le début de l'année, plus de 90 recrutements tous pays confondus ont été réalisés chez iBanFirst.