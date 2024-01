IA : Microsoft plus intelligent qu'Alphabet ?

Bras de fer autour de l'intelligence artificielle...

(Boursier.com) — En pleine saison des publications de résultats 2023, parmi les fameux "Sept magnifiques" (Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, Alphabet, Nvidia, Facebook) Microsoft a a globalement répondu aux attentes du marché en faisant état mardi soir de résultats trimestriels un peu supérieurs aux attentes de Wall Street, alors que de nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle ont contribué à attirer les consommateurs vers les services d'informatique dématérialisée ("cloud") du groupe. Le groupe a ainsi enregistré sur la période allant d'octobre à décembre un chiffre d'affaires en hausse de 18% à 62 Milliards de dollars, contre un consensus de place de qui était situé un peu au-dessus des 61 Milliards de dollars.

Concernant la division "cloud", qui comprend la fameuse plateforme Azure, le chiffre d'affaires trimestriel a grimpé de 20% pour s'établir à 25,9 Milliards de dollars. Pour Azure uniquement, le chiffe d'affaires a augmenté de 30% sur la période octobre-décembre, alors que les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 27,7% selon la firme de recherche Visible Alpha...

Azure sans nuage ?

Les investisseurs surveillent tout particulièrement le chiffre d'affaires d'Azure pour déterminer l'ampleur des ventes découlant des dizaines de milliards de dollars que Microsoft va investir cette année dans des centres de données dédiés à l'IA.

En ce début d'année 2024, dans la foulée de l'an dernier, Microsoft continue d'engranger les gains à Wall Street au point même d'être devenu brièvement la plus forte valorisation boursière devant Apple, les investisseurs saluant tout particulièrement son positionnement stratégique dans l'IA...

Côté résultats, Microsoft a rapporté un bénéfice net de 2,93 dollars par action au quatrième trimestre, alors que les analystes anticipaient un bénéfice de 2,78 dollars par action...

Alphabet accuse le coup

De son côté, Alphabet a communiqué mardi soir des ventes publicitaires pour la période octobre-décembre inférieures aux attentes de Wall Street, de quoi faire passer au second plan les efforts entrepris par le géant technologique dans l'intelligence artificielle et l'informatique dématérialisée ("cloud"). Le titre d'Alphabet perdait plus de 5% dans les échanges hors séance à Wall Street...

Si Google a mis au point la technologie de base qui profite désormais à l'essor de l'IA, le groupe fait face à une concurrence féroce de la part d'OpenAI, créateur de ChatGPT, et de Microsoft, soutien financier de la startup...

Le groupe a ainsi scellé un accord très remarqué pour investir 2 milliards de dollars dans Anthropic, startup spécialisée dans l'IA, dans le but d'attirer les clients utilisant pour l'heure les services "cloud" rivaux proposés par Microsoft et Amazon. Le contexte géopolitique tendu et l'incertitude économique mondiale font toutefois planer le doute sur les recettes publicitaires liées à l'IA, tandis que les autorités américaines ont commencé à se pencher sur les investissements d'Alphabet dans le secteur...

En attendant, Alphabet a fait état de 65,5 Milliards de dollars de ventes publicitaires au quatrième trimestre, contre un consensus de marché de 66 Milliards de dollars. Il avait enregistré 59 Milliards de dollars de ventes publicitaires un an plus tôt...

Concurrence en ligne

La concurrence dans les publicités en ligne, face à des plateformes comme Facebook, X, Instagram ou encore TikTok, et les signaux contradictoires envoyés par l'économie américaine en fin d'année dernière ont pesé sur la tendance... Alphabet a malgré tout enregistré un chiffre d'affaires global de 86,3 Milliards de dollars sur la période allant d'octobre à décembre, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant de 85,5 milliards.

Le chiffre d'affaires trimestriel de sa division "cloud", que les investisseurs surveillent particulièrement, s'est établi à 9,2 Milliards de dollars, battant ici aussi les attentes de Wall Street qui ressortaient à 8,9 Milliards de dollars...

